Europese beurzen overwegend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen stonden maandag rond het middaguur overwegend hoger, aan het begin van een drukke week voor beleggers.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 507,77 punten. De DAX steeg 0,5 procent in Frankfurt, tot 18.280,75 punten en de CAC40 won 0,5 procent in Parijs, tot 8.098,89 punten. de FTSE100 stond licht hoger in Londen.

Amerikaanse inflatiecijfers voor maart op woensdag en een rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag zullen deze week waarschijnlijk de stemming op de beurs bepalen. Het blijft onzeker wanneer de ECB en de Fed zullen beginnen met het verlagen van de rente.

Goldman Sachs verwacht dat de loonstijgingen in de eurozone in de komende maanden zullen afnemen, wat de kans vergroot dat de Europese Centrale Bank de rente sneller verlaagt. "We voorzien een aanzienlijk vertraging in de tweede helft van het jaar, stelde de economen over de loongroei." De rente zou vanaf juni omlaag kunnen, volgens de analisten.

De industriële productie in Duitsland steeg verder, terwijl de Duitse export daalde, zo bleek maandag.

De industriecijfers wijzen op het einde van de stagnatie in het eerste kwartaal, stelde ING. Vooral de 8 procent groei in de bouwsector is bemoedigend, volgens de analisten.

De olieprijs daalde wat, na de sterke stijging vorige week. Een mei-future West Texas Intermediate daalde 0,5 procent tot 86,42 dollar, terwijl een juni-future Brent 0,6 procent goedkoper werd op 90,64 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0829. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0840 op de borden.

De Duitse tienjarige Bund steeg 5 basispunten tot 2,445 procent.

Bedrijfsnieuws

Zalando was een sterke stijgeren won in Frankfurt 5,6 procent. Engie steeg in Parijs 1,6 procent. Gokbedrijf Entain steeg in Londen met 3,4 procent.

Alstom was een sterker daler met 1,6 procent.

Bpost kondigde een grote overname aan van de Franse logistieke dienstverlener Staci. Analisten begrijpen de rationale achter de overname, maar vinden dat de prijs hoog is en de timing niet ideaal.

Airbus won 1,1 procent. Rivaal Boeing kreeg weer slecht nieuws te verwerken. Een motorkap scheurde tijdens het opstijgen af van een Boeing 737-800 vliegtuig in Denver. Er vielen geen slachtoffers.

Het Spaanse parfumbedrijf Puig wil naar de beurs. Hoeveel geld het bedrijf wil ophalen is nog onduidelijk.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden tot 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 ging vrijdag met een winst van 1,1 procent op 5.204,34 punten het weekend in, de Dow Jones index steeg 0,8 procent op 38.904,04 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 16.248,52 punten.