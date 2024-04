Bijna 7 miljard subsidie voor nieuwe fabriek TSMC in Phoenix Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TSMC krijgt 6,6 miljard dollar subsidie voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in het Amerikaanse Phoenix. Dit maakte de Taiwanese chipgigant maandag bekend. De nieuwe fabriek van TSMC zal de meest geavanceerde chips gaan maken in de VS. In totaal investeert TSMC meer dan 65 miljard dollar in Arizona. Op dit moment is TSMC bezig met de afronding van een eerste fabriek en werkt het hard aan de bouw van een tweede. Die eerste fabriek moet in de eerste helft van 2025 beginnen met de productie van 4 nanometer. De tweede fabriek is bedoeld voor 3 nanometer en moet in 2028 gaan produceren. De derde fabriek richt zich op 2 nanometer. Deze laatste fabriek zal richting 2030 beginnen met produceren. De drie fabrieken samen creëren volgens TSMC ongeveer 6.000 banen voor hoogopgeleiden. Indirect worden er nog veel meer banen gecreëerd. De VS verstrekken bovenop de subsidie ook voor 5 miljard dollar aan leningen aan TSMC. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.