Valuta: dollar houdt winst niet vast

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar steeg vrijdag na een veel sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport, maar hield die winst niet vast. De euro/dollar stond maandag vrijwel vlak op 1,0825, tegen 1,0835 voorafgaand aan het banenrapport. Kort na het banenrapport daalde de koers naar 1,0814, door de verwachting van een minder snelle verlaging van de Amerikaanse rente door de Fed. De winstneming op de dollar wijst erop dat de Amerikaanse economie minder belangrijk is geworden voor de koers van de munt, stelde analist Ulrich Leuchtmann van Commerzbank. "De Amerikaanse economische groei blijft waarschijnlijk een factor die de dollar ondersteunt, maar geen factor die een sterke waardestijging rechtvaardigt", adus Leuchtmann. De markt lijkt het er over eens te zijn geworden dat de huidige koers van de dollar en de Amerikaanse groei met elkaar verenigbaar zijn, en daardoor beklijft zelfs de impact van een verrassend sterk banenrapport niet. Vooruitblikkend kan de koers van de dollar deze week worden bepaald door de nieuwste inflatiecijfers over de Amerikaanse consumentenprijzen op woensdag en de producentenprijzen op donderdag, volgens MUFG FX. "Nadat de Amerikaanse inflatie in januari en februari hoger uitviel dan voorzien, zal het moeilijker worden om opnieuw over een verrassend hoog inflatiecijfer voor maart heen te kijken", stelden analisten Lee Hardman en Abdul-Ahad Lockhart. De banengroei in de VS met 303.000 in maart, waar gerekend was op 200.000, werpt nieuwe twijfels op of de Fed al in juni de rente moet gaan verlagen, volgens MUFG. Bron: ABM Financial News

