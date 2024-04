AEX voorzichtig uit de startblokken

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het maandag rustig aan. Rond de klok van 11 uur daalde de AEX fractioneel naar 880,43 punten.

Donderdag komt de Europese Centrale Bank bijeen voor een nieuw rentebesluit. De markt verwacht niet dat het dan al tot een renteverlaging komt, maar "de eerste renteverlaging in juni lijkt al bijna een feit", zei marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank.

"De inflatie daalt naar behoren, terwijl de Europese economie in de afgelopen maanden niet volledig de nek om is gedraaid", aldus Van Harn, die op verbetering rekent in de komende maanden. "Nog even het loonrapport afwachten, maar als dat ook naar behoren is, dan kunnen we beginnen met het verlagen van de rente."

De Amerikaanse Fed kan wellicht juist langer wachten met het verlagen van de rente. "De Amerikaanse economie staat er sterker voor dan verwacht", aldus Van Harn. "En daarom zat de stemming er op Wall Street vlak voor het weekend al goed in", vulde investment manager Simon Wiersma van ING aan.

Woensdag staan er nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers op de agenda en de markt zal hier veel aandacht voor hebben.

"In het geval dat het cijfer van woensdag tegenvalt en het bewijs zich verder opstapelt dat de Amerikaanse economie niet of weinig vertraagt, dan moeten wij ook vraagtekens gaan zetten bij onze juni-voorspelling", maar vooralsnog blijft Rabobank uitgaan van een eerste Amerikaanse renteverlaging in juni.

De euro/dollar handelde maandag op 1,0822. Olie werd bijna een procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX gaat IMCD aan de leiding met een koerswinst van een procent. Aegon volgde met een stijging van 0,9 procent.

DSM-Firmenich gaat 1,5 miljoen eigen aandelen inkopen. Het aandeel steeg 0,9 procent.

Onder de hoofdaandelen verloor Ahold Delhaize ruim 2 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging voor. BNP Paribas Exane verlaagde het advies van Neutraal naar Underperform.

In de AMX ging Inpost aan de leiding met een winst van 3,1 procent. Air France-KLM won 2,1 procent. WDP was met een verlies van 1,2 procent de grootste daler.

Bij de smallcaps wonnen Avantium en B&S ongeveer 2,3 procent. Pharming daalde 0,6 procent.