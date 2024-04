AEX nipt lager van start gegaan, winst voor Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,1 procent lager naar 879,83 punten, terwijl de Midkap fractioneel in het rood noteerde. Onder de hoofdaandelen verloor Ahold Delhaize meer dan een procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging voor Ahold. BNP Paribas Exane verlaagde het advies van Neutraal naar Underperform. DSM-Firmenich was de grootste stijger met een plusje van minder dan een half procent. In de AMX won Inpost 2,4 procent. Alfen steeg 0,7 procent, maar JDE Peet's daalde 0,7 procent. In de AscX won CM.com meer dan een procent. Bron: ABM Financial News

