Alfen plaatst transportverdeelstation voor Enexis

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft voor netbeheerder Enexis in drie dagen een transportverdeelstation met een capaciteit van 10.000 volt geplaatst in Deventer. Dit maakte Alfen maandagochtend bekend zonder financiële details te vermelden. Het transportverdeelstation versterkt en stabiliseert het elektriciteitsnet en is een uitbreiding van het bestaande verdeelstation. Het ontvangt stroom met een hoger voltage van het elektriciteitsnet en verdeelt dit in lagere voltages voor eindgebruikers. Volgens Enexis zijn er nog tientallen van deze installaties gepland in 2024. Bron: ABM Financial News

