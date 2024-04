AEX start handelsweek vermoedelijk nipt hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een min of meer neutrale opening. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent. Afgelopen week scherpte de AEX in een verkorte beursweek na Pasen zijn recordstand nog aan op ruim 884 punten, maar op weekbasis daalde de index wel nipt met 0,1 procent, naar een slotstand van 880,63 punten. Beleggers werden geconfronteerd met per saldo sterke macrocijfers, maar ook ‘hawkish’ uitlatingen van centrale bankiers, en dat laatste was volgens investment manager Simon Wiersma van ING voor een aantal beleggers “blijkbaar reden om wat winst te nemen”. Het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verscheen, leek de havikistische toon van de Fed te rechtvaardigen. In maart kwamen er 303.000 banen bij, waar er 200.000 werden verwacht, na een banengroei van 270.000 in februari. "Het is onwaarschijnlijk dat de sterke banencijfers renteverlagingen zullen voorkomen, maar centraal bankiers hebben wel de ruimte om geduldig te beginnen aan een versoepelingscyclus", aldus analisten van Nomura. Waar Wall Street donderdag in de laatste twee handelsuren nog bezweek onder de rentevrees, wisten de indices in New York vrijdag, ondanks een sterk banenrapport en oplopende rentes, wel hoger te eindigen. De S&P 500 sloot zelfs ruim een procent in het groen. Op weekbasis werd het verlies voor de hoofdgraadmeter zo beperkt tot minder dan een procent. “De markten zijn een beetje verward, maar de vrijgegeven macrocijfers, zoals ook het banenrapport, bevestigen wel twee dingen: een sterke groei van de werkgelegenheid en een economie die nog lang niet in de buurt van een recessie is”, aldus analist Jamie Cox van Harris Financial Group. Tokio koerst hoger maar olie goedkoper De Nikkei index in Tokio koerste vanochtend 0,8 procent hoger, terwijl de beurzen in Sydney, Seoel, Hongkong en Shanghai juist weinig beweging lieten zien. De Amerikaanse olie-future koerste daarnaast vanochtend anderhalf procent lager naar 85,63 dollar, nadat Israël dit weekend meldde troepen terug te trekken uit het zuiden van Gaza. Afgelopen week won het zwarte goud op weekbasis juist nog ruim vier procent, door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten en de vrees voor een breder conflict waarbij Iran betrokken raakt. Krappe wereldwijde voorraden en tekenen van een sterke vraag droegen ondertussen ook bij aan de rally. Cijferseizoen in aantocht Komende week zullen de eerste bedrijven met cijfers over het eerste kwartaal komen. De aandacht zal vooral uitgaan naar resultaten van diverse grote Amerikaanse banken. Onder meer BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo openen aan het einde van de week de boeken. Eerder in de week zijn er cijfers van Constellation Brands en Delta Airlines. Ook in Nederland druppelen de eerste kwartaalresultaten binnen, van Nedap en Fagron. Daar zal het ook bij blijven. Wel houden diverse bedrijven hun jaarvergadering, waaronder Alfen op dinsdag en Ahold Delhaize en BAM op donderdag. Ahold en BAM noteren aan het einde van de week ook ex-dividend. Op donderdag komt de Europese Centrale Bank met een rentebesluit. Vooralsnog ligt het niet in de lijn der verwachting dat de centrale bank de rentes verlaagt. Afgelopen week bleek uit notulen van de laatste vergadering, dat ECB-leden een renteverlaging nog voorbarig vinden. Bedrijfsnieuws DSM-Firmenich start vandaag met de inkoop van 1,5 miljoen eigen aandelen voor de afdekking van beloningsplannen van werknemers in aandelen. De aandeleninkoop heeft een waarde van circa 156 miljoen euro, op basis van de slotkoers afgelopen donderdag. Het gaat om 0,6 procent van de uitstaande aandelen. Pharming Group meldde dat de laatste patiënt is gerekruteerd in haar Fase III klinische studie waarin het kandidaat-geneesmiddel leniolisib wordt geëvalueerd bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar gediagnostiseerd met geactiveerd fosfoïnositide 3-kinase delta syndroom, ofwel APDS. Slotstanden Wall Street De S&P 500 ging vrijdag met een winst van 1,1 procent op 5.204,34 punten het weekend in, de Dow Jones index steeg 0,8 procent op 38.904,04 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 16.248,52 punten. Bron: ABM Financial News

