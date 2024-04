Tokio noteert in het groen en olie goedkoper Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nikkei index in Tokio koerste maandagochtend 0,8 procent hoger, terwijl de beurzen in Sydney, Seoel, Hongkong en Shanghai juist amper beweging lieten zien, na nog een volatiel handelsverloop vorige week. Waar Wall Street donderdag in de laatste twee handelsuren nog bezweek onder de rentevrees, wisten de indices in New York vrijdag, ondanks een sterk banenrapport en oplopende rentes, wel hoger te eindigen. De S&P 500 sloot zelfs ruim een procent in het groen. Op weekbasis werd het verlies voor de hoofdgraadmeter zo beperkt tot minder een procent. “De markten zijn een beetje verward, maar de vrijgegeven macrocijfers, zoals ook het banenrapport, bevestigen wel twee dingen: een sterke groei van de werkgelegenheid en een economie die nog lang niet in de buurt van een recessie is”, aldus analist Jamie Cox van Harris Financial Group. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend anderhalf procent lager naar 85,63 dollar, nadat Israël dit weekend meldde troepen terug te trekken uit het zuiden van Gaza. Afgelopen week won het zwarte goud op weekbasis juist nog ruim vier procent, door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten en de vrees voor een breder conflict waarbij Iran betrokken raakt. Krappe wereldwijde voorraden en tekenen van een sterke vraag droegen ondertussen ook bij aan de rally. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht hogere opening, na het positieve slot op Wall Street vrijdagavond. Bron: ABM Financial News

