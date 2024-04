Europese beurzen openen naar verwachting iets hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, na een positief slot op Wall Street voor het weekend.

IG voorziet een openingswinst van 11 punten voor de Duitse DAX en een plus van 5 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 9 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd, gebukt onder rentevrees die afgelopen week de kop opstak en waardoor de obligatierentes weer stegen, nadat een aantal Fed-bestuurders zijn twijfels uitsprak over een aanstaande renteverlaging.

"Dat was voor een aantal beleggers blijkbaar reden om wat winst te nemen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

De Duitse fabrieksorders stegen in februari met 0,2 procent op maandbasis, waar een toename van 0,5 procent was voorzien. In januari daalden de fabrieksorders in de grootste economie van de eurozone nog met ruim 11 procent.

De detailhandelsverkopen in de eurozone daalden in februari met 0,5 procent op maandbasis, na een plus van 0,2 procent in januari.

Komende donderdag publiceert de Europese Centrale Bank zijn rentebesluit. Wijzigingen worden niet verwacht.

Het pad voor de eerste verlaging blijft waarschijnlijk juni, "maar we verwachten dat Christine Lagarde duidelijk zal zijn dat de ECB sterk afhankelijk is van de gegevens", zei de Japanse bank Nomura in een vooruitblik.

Bedrijfsnieuws

Maaltijdbezorger Delivery Hero zat donderdag flink in de lift maar leverde vrijdag weer 3,0 procent in. Just Eat Takeaway verloor in Amsterdam 2,5 procent.

In Frankfurt waren er in aanloop naar het weekend nauwelijks stijgers. Deutsche Boerse ging aan kop met een bescheiden winst van 0,6 procent. Zalando was hekkensluiter in de DAX, met een verlies van 5,7 procent.

Aandelen van Europese autofabrikanten leverden in, hoewel Fitch Ratings in een rapport zei dat men een beperkte impact verwacht van de gevolgen van het instorten van de Francis Scott Key Bridge in Baltimore vorige week.

Afzonderlijk schreef Deutsche Bank in een sectorrapport dat Mercedes-Benz te kampen heeft met een tekort aan zogeheten 48V-batterijen, hetgeen gevolgen heeft voor de vaste kosten en marges. Volgens de bank stond de verkoop van auto's in het eerste kwartaal onder druk, ofschoon de jaaroutlook volgens de bank blijft staan. BMW heeft volgens Deutsche Bank minder last van verstoringen in de aanvoer van onderdelen dan andere autobouwers in Duitsland.

De update van Shell over het eerste kwartaal was, zoals verwacht, een verhaal van plussen en minnen, maar per saldo stelde de energiereus tevreden. Die conclusie trok ING vrijdag in een rapport. Jefferies vond de update over het geheel genomen positief en RBC Capital Markets concludeerde dat de update paste binnen de outlook van de onderneming. Het aandeel steeg 0,6 procent in Londen. Sectorgenoot BP daalde juist 0,6 procent en TotalEnergies verloor 0,4 procent in Parijs.

Ook op de Franse beurs bleef het aantal winnaars beperkt. Teleperformance ging aan kop met een koerswinst van 2,4 procent. Eurofins Scientific leverde als hekkensluiter van de CAC 40 4,8 procent in. Ook aandelen van luxemerken als LVMH en Pernod Ricard stonden onder druk.

Philips heeft deze maand toezichthouder IGJ gewaarschuwd voor een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten uit de Trilogy-Evo-serie. De koers daalde vrijdag met 2,1 procent in Amsterdam.

Novartis heeft gunstige resultaten laten zien met een test met een medicijn tegen prostaatkanker, waarmee volgens Jefferies de zorgen over uitstel van een indiening voor goedkeuring van dat medicijn minder worden. Volgens de zakenbank kan de mondiale omzet van het medicijn oplopen naar 5,3 miljard dollar. De koers van het Zwitserse bedrijf daalde 2,5 procent in Zürich.

Euro STOXX 50 5.014,75 (-1,1%)

STOXX Europe 600 506,55 (-0,8%)

DAX 18.175,04 (-1,2%)

CAC 40 8.061,31 (-1,1%)

FTSE 100 7.911,16 (-0,8%)

SMI 11.495,79 (-1,7%)

AEX 880,63 (-0,1%)

BEL 20 3.834,33 (-1,0%)

FTSE MIB 34.010,88 (-1,3%)

IBEX 35 10.916,00 (-1,6%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een lagere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag nog hoger geëindigd, maar leverden op weekbasis wel in. Voor de Dow was het zelfs de slechtste week van het jaar, met een verlies van ruim 2 procent.

Waar Wall Street donderdag nog bezweek onder de rentevrees, wisten de indexen in New York vrijdag, ondanks een sterk Amerikaans banenrapport en oplopende rentes, wel te stijgen.

Diverse Federal Reserve-bestuurders, onder wie voorzitter Jerome Powell, maakten afgelopen week duidelijk geen haast te hebben met een renteverlaging. Eén beleidsmaker, Neel Kashkari, opperde zelfs dat de kans bestaat dat de rente dit jaar helemaal niet omlaag gaat, wanneer de inflatie hardnekkig blijft.

Maar, zo benadrukte investment manager Simon Wiersma van ING: "Kashkari heeft dit jaar geen stem bij de beleidsvergaderingen van de Fed."

Het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verscheen, lijkt de havikistische toon van de Fed echter te rechtvaardigen. In maart kwamen er 303.000 banen bij, waar er 200.000 werden verwacht en na een banengroei van 270.000 in februari.

De werkloosheid en loongroei kwamen volgens de verwachting uit op respectievelijk 3,8 procent en 4,1 procent. Dat laatste cijfer stemde beleggers mogelijk wel tevreden, want de loongroei kwam in februari op jaarbasis nog uit op 4,3 procent.

Volgens analisten van Nomura bewijst het banenrapport dat het huidige Fed-beleid de economische groei in de VS niet serieus afremt.

"Het is onwaarschijnlijk dat sterke arbeidscijfers renteverlagingen zullen voorkomen, maar functionarissen kunnen geduldig beginnen aan een versoepelingscyclus", aldus de Japanse bank.

De kans op een renteverlaging in juni daalde na het Amerikaanse banenrapport tot iets meer dan 50 procent, van eerder ruim 60 procent, bleek vrijdag uit de actuele FedWatch Tool van CME. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,40 procent, het hoogste niveau sinds november vorig jaar.

Het consumentenkrediet in de Verenigde Staten is in februari minder hard gestegen dan in de maand ervoor. Dit maakte de Federal Reserve vrijdagavond bekend. Het consumentenkrediet steeg in februari met 14,1 miljard dollar, na een stijging met 17,7 miljard dollar in januari.

Deze week wachten nieuwe inflatiecijfers uit de VS en trappen ook de eerste Amerikaanse financials het cijferseizoen af. Analisten verwachten dat JPMorgan Chase in het eerste kwartaal een hogere winst heeft geboekt, terwijl die bij Citigroup en Wells Fargo zou zijn afgenomen. Analisten van CMC zijn vooral benieuwd naar de outlook van zwaargewicht JPMorgan.

De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 86,91 dollar op vrijdag werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 0,4 procent duurder. De prijs voor een vat Brent steeg ook licht.

Op weekbasis stegen de olieprijzen met ruim 4 procent door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten en de vrees voor een breder conflict waarbij Iran betrokken raakt. Krappe wereldwijde voorraden en tekenen van een sterke vraag dragen ondertussen ook bij aan de rally.

Er wordt gespeculeerd over een mogelijke aanval van Iran op Israëlisch grondgebied en dat zou een "duidelijke escalatie zijn van de proxyoorlog tussen Iran en Israël", volgens marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft de plannen voor een goedkope elektrische auto geschrapt, nu de concurrentie vanuit China steeds heviger wordt. Dit meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van interne berichten van de Amerikaanse autoproducent. Tesla zal doorgaan met de ontwikkeling van zelfrijdende taxi’s op hetzelfde platform voor kleine voertuigen, aldus de bronnen.

Het goedkoopste model van Tesla, de Model 3 sedan, kost ongeveer 39.000 dollar in de Verenigde Staten. Het nu uit productie genomen instapmodel, soms omschreven als de Model 2, zou beginnen bij een prijs ongeveer 25.000 dollar, aldus Reuters. Aandelen Tesla daalden in reactie op het bericht aanvankelijk 6 procent. Op het slot verloor Tesla 3,6 procent.

Apple ontslaat meer dan 600 werknemers, in de eerste grote ontslagronde sinds de pandemie. De stap volgt op het besluit om het geroemde elektrische autoproject te annuleren. Het aandeel steeg toch een half procent. Sectorgenoot Samsung is van plan zijn halfgeleiderinvesteringen in Texas meer dan te verdubbelen tot ongeveer 44 miljard dollar, zo berichtte The Wall Street Journal vrijdag. Samsung zelf meldde dat het een tienvoudige stijging van zijn bedrijfswinst op kwartaalbasis verwacht.

Techreuzen als Amazon en Meta zaten vrijdag flink in de lift, met winsten van gemiddeld 3 procent. Facebook-moeder Meta heeft er vrijdag bij een Amerikaanse rechter op aangedrongen om de mededingingszaak die de Federal Trade Commission ruim drie jaar geleden tegen het bedrijf heeft aangespannen, te verwerpen.

HubSpot steeg 1,8 procent nadat het aandeel donderdag al 5 procent won op een bericht van Reuters dat Alphabet overweegt een bod op het marketingsoftwarebedrijf uit te brengen.

Trump Media & Technologie, het moederbedrijf van Donald Trumps Truth Social, verloor vrijdag zo'n 12 procent. Donderdag sloot het aandeel al op een dieptepunt.

Johnson & Johnson neemt Shockwave, een fabrikant van medische hulpmiddelen, over voor 13,1 miljard dollar. J&J daalde licht en Shockwave won circa 2 procent.

S&P 500 index 5.204,34 (+1,1%)

Dow Jones index 38.904,04 (+0,8%)

Nasdaq Composite 16.248,52 (+1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld.

Nikkei 225 39.308,37 (+0,8%)

Shanghai Composite 3.063,95 (-0,2%)

Hang Seng 16.709,68 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0830. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0835.

USD/JPY Yen 151,79

EUR/USD Euro 1,0830

EUR/JPY Yen 164,39

MACRO-AGENDA:

08:00 Handelsbalans - Februari (Dld)

08:00 Industriële productie - Februari (Dld)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten