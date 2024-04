Eerste kwartaalcijfers weer in aantocht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Na een wat teleurstellende week voor aandelenbeleggers, die werden geconfronteerd met per saldo sterke macrocijfers en meer "hawkish" uitlatingen van centrale bankiers, is het tijd om de focus te verschuiven naar het bedrijfsleven en de inflatiecijfers van maart. Komende week zullen de eerste bedrijven met cijfers over het eerste kwartaal komen. De aandacht zal vooral uitgaan naar resultaten van diverse grote Amerikaanse banken. Onder meer BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo openen aan het einde van de week de boeken. Eerder in de week zijn er cijfers van Constellation Brands en Delta Airlines. Ook in Nederland druppelen de eerste kwartaalresultaten binnen, van Nedap en Fagron. Daar zal het ook bij blijven. Wel houden diverse bedrijven hun jaarvergadering, waaronder Alfen op dinsdag en Ahold Delhaize en BAM op donderdag. Ahold en BAM noteren aan het einde van de week ook ex-dividend. In Brussel houdt Wereldhave Belgium op woensdag een jaarvergadering. Ook de macro-economische agenda is redelijk gevuld, met de Duitse handelsbalans en industriële productie op maandag en Nederlandse inflatiecijfers op dinsdag. Op woensdag gaat de aandacht uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers over maart. De Federal Reserve kijkt hiernaar bij het bepalen van het monetaire beleid. In dit opzicht zijn ook de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank van belang. Op donderdag komt de Europese Centrale Bank met een rentebesluit. Vooralsnog ligt het niet in de lijn der verwachting dat de centrale bank de rentes verlaagt. Afgelopen week bleek uit notulen van de laatste vergadering, dat ECB-leden een renteverlaging nog voorbarig vinden. "Geduld en voorzichtigheid" waren nog steeds geboden, en de ECB-bestuurders concludeerden dat er meer data nodig waren om er voldoende vertrouwen in te hebben dat de inflatiestrijd beslecht is. De week eindigt met Duitse en Franse inflatiecijfers. Bron: ABM Financial News

