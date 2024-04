AEX neemt gas terug na records

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs vestigde in de verkorte beursweek na Pasen nieuwe records op ruim 884 punten, maar leverde op weekbasis toch licht in nadat de rentevrees weer de kop opstak. Op een slot van 880,63 punten vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 0,1 procent. Vorige week donderdag sloot de AEX op 881,78 punten. Dat was toen een nieuw record.

Maart was een zeer goede maand voor aandelenbeleggers. De Amsterdamse beurs steeg afgelopen maand circa 4 procent en op kwartaalbasis zelfs 12 procent.

"Wij denken dat het einde [van de rally] nog niet in zicht is en worden positiever over aandelen", zei Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO, afgelopen week tegen ABM Financial News.

Het positieve sentiment wordt veroorzaakt doordat het macrobeeld vriendelijker wordt, meent Wessels. In China en Europa ligt "het dieptepunt achter ons". En de Amerikaanse economie blijft "beter dan verwacht draaien". En naast een vriendelijker macrobeeld is ook de winstontwikkeling bij bedrijven geen reden tot zorg, aldus Wessels.

Beleggingsexperts zijn voor april wel wat voorzichtig gestemd, na vijf maanden op rij dat de AEX bovengemiddelde koerswinsten liet zien, zei analist Corné van Zeijl van Cardano afgelopen week voor de camera tegen ABM Financial News.

"De experts vinden de euforie op de beurs van de afgelopen tijd wel een beetje too much", aldus Van Zeijl.

Volgens KBC blijven de markten in de ban van het aantal renteknips. "Onze economen houden het op drie stuks, zowel in de VS als in Europa", zei expert Tom Simonts.

Diverse Fed-bestuurders, onder wie voorzitter Jerome Powell, maakten afgelopen week duidelijk geen haast te hebben met een renteverlaging. Eén beleidsmaker, Neel Kashkari, sprak zelfs van de mogelijkheid dat de rente dit jaar helemaal niet wordt verlaagd, als de inflatie hardnekkig blijft.

Het belangrijke Amerikaanse banenrapport leek de havikistische toon te rechtvaardigen. Voor maart werd vooraf gerekend op een banengroei van 200.000, een werkloosheid van 3,8 procent en een loongroei op jaarbasis van 4,1 procent.

Er kwamen echter 303.000 banen bij in de afgelopen maand. De werkloosheid en loongroei kwamen wel conform de verwachting lager uit dan in februari.

In februari kwamen er in de VS 270.000 nieuwe banen bij, noteerde de werkloosheid op 3,9 procent en de loongroei op 4,3 procent.

Na de publicatie van het Amerikaanse banenrapport liep de tweejarige obligatierente met 8 basispunten op. Dat is "een indicatie dat de markt de kans dat de Fed de rente in juni verlaagt in elk geval niet hoger inschat", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Met een groei van het uurloon met 4,1 procent [op jaarbasis] zit deze toch zeker een procentpunt boven hetgeen de Fed wil zien. Die procentpunt geldt eigenlijk voor veel inflatie-indicatoren", aldus Marey.

De kans op een renteverlaging door de Fed in juni daalde na het banenrapport tot iets meer dan 50 procent, van eerder ruim 60 procent, bleek vrijdag uit de actuele FedWatch Tool van CME. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar bijna 4,40 procent. De tienjarige Bund steeg naar 2,405 procent.

ECB lijkt te mikken op eerste verlaging in juni

Voor de Europese Centrale Bank waren de inkoopmanagersindices en de inflatiecijfers die afgelopen week verschenen van belang, in aanloop naar het rentebesluit volgende week donderdag.

Zo kromp de industrie in de eurozone in maart minder hard, terwijl de dienstensector sneller groeide. Verder koelde de inflatie in de muntunie af. De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 2,4 procent op jaarbasis, waar een stijging van 2,6 procent was voorzien. De inflatie bedroeg ook 2,6 procent in februari.

Toch is het voor een renteverlaging door de Europese Centrale Bank volgende week nog te vroeg, meent econoom Carsten Brzeski van ING, die nog steeds rekent op een eerste verlaging in juni.

De ECB liet afgelopen week opnieuw doorschemeren dat de seinen op groen staan voor een renteverlaging rond de zomer. Beleidsmakers benadrukten in de notulen van het laatste rentebesluit dat het beleid data-afhankelijk moest blijven, maar erkenden ook dat de argumenten om renteverlagingen te overwegen sterker werden en dat de datum van een eerste renteverlaging "duidelijker" in zicht komt.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0798 en daarmee op weekbasis vrijwel stabiel, na een opleving eerder in de week. Een vat WTI-olie kostte vrijdag bijna 87 dollar en werd daarmee op weekbasis ruim 4 procent duurder. Marktkenners wezen naar de steeds verder toenemende spanningen in het Midden-Oosten. De hogere olieprijzen zijn mogelijk ongunstig voor de ontwikkeling van de inflatie en dat kan weer van invloed zijn op het rentebeleid van centrale banken.

Stijgers en dalers

Zwaargewicht Shell steeg afgelopen week 5,2 procent, mede dankzij de verder oplopende olieprijzen. Ook gaf het olieconcern vrijdag een eerste update over het afgelopen kwartaal. Die bevatte volgens ING zowel plussen als minnen, maar was per saldo positief.

Verder zaten financials in de lift. ABN AMRO won zelfs 3,2 procent op weekbasis en ING 2,3 procent. Adyen was afgelopen week hekkensluiter met een verlies van 5,1 procent.

Chippers werden afgelopen week geholpen door een gunstig analistenrapport van Barclays. De Britse bank verhoogde de koersdoelen voor de drie Nederlandse chippers en zette Besi op de kooplijst. Dat aandeel steeg dan ook 7,2 procent op weekbasis en was daarmee koploper in de AEX.

ASMI steeg op weekbasis 2,1 procent en ASML 1,5 procent. De VS gaan Nederland aansporen tot meer beperkingen op de export van chipproductieapparatuur van ASML naar China, schreef Reuters afgelopen week op basis van bronnen. Verder verhoogde JPMorgan het koersdoel op ASML met een gehandhaafd Overwogen advies. De bank verwacht dat ASML veel orders heeft ontvangen in het eerste kwartaal.

Philips heeft deze maand de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gewaarschuwd voor een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten uit de Trilogy-Evo-serie, zo werd vrijdag bekend. Op weekbasis steeg het aandeel toch 0,1 procent.

IMCD daalde 3,1 procent op weekbasis. Volgens een bron van ABM Financial News bood een grote aandeelhouder 2,1 miljoen aandelen aan tegen 149,50 euro per aandeel.

DSM-Firmenich en AkzoNobel daalden afgelopen week 2 tot 3 procent na een rapport van Bank of America over de Europese chemiesector. Die staat voor een periode van herbevoorrading, wat positief is. DSM en Akzo hebben de afgelopen voorraadcyclus echter niet al te goed ingeschat, meenden de analisten.

AMG blonk uit in de Midkap-index met een plus van 9,3 procent. Het bedrijf, dat kampt met lage lithiumprijzen, had afgelopen week goed nieuws: het neemt deel aan een nieuw opgericht platform voor nucleaire energie.

Ook Just Eat Takeaway viel op met een plus van 7,1 procent, meeliftend op een koerssprong van sectorgenoot Delivery Hero. De Duitse maaltijdbezorger meldde dat investeerder Sachem Head Capital Management een belang van 3,6 procent in de maaltijdbezorger heeft en mogelijk een zetel in de raad van commissarissen wil.

Alfen leverde afgelopen week 8,0 procent in. Het bedrijf kampt met vocht in zijn transformatorhuisjes, meldde de grootste afnemer Liander vorig weekend. Analisten reageerden teleurgesteld op het nieuws en wachten af wat de financiële impact zal worden. Air France-KLM verloor op weekbasis 7,3 procent.

Smallcapper BAM won op weekbasis 13,4 procent, nadat ABN AMRO een koopadvies gaf en het koersdoel optrok van 2,50 naar 5,70 euro. BAM heeft het risicoprofiel verbeterd en komt met de marges weer in de buurt van andere Europese bouwbedrijven. BAM sloot vrijdag op 3,98 euro.

CM.com werd 6,5 procent duurder en Renewi kon afgelopen week 3,2 procent bijschrijven. Het bedrijf is recent van start gegaan met een sorteerfaciliteit voor harde kunststoffen in het Brabantse Acht. Deze investering werd al aangekondigd tijdens de beleggersdag in oktober 2023.

NX Filtration verloor ruim 12 procent in de AScX. NX ontving een opdracht van het Canadese Delco Water voor de levering van zijn holle vezel nanofiltermembranen voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Canada.

Ebusco had ook een slechte week en daalde circa 13 procent en belandde daarmee onderaan in de index.

Op de lokale markt wist Theon International afgelopen week 6,3 procent bij te schrijven na een nieuwe opdracht, ditmaal uit Estland.

Marel steeg op weekbasis 5,6 procent nadat bekend werd dat de fabrikant van slachtmachines en John Bean Technologies vooruitgang boeken met de overnamedeal. John Bean denkt het overnamebod van 3,60 euro per aandeel Marel in mei van dit jaar te kunnen uitbrengen.

Onward Medical won op weekbasis 1,5 procent, nadat het bedrijf afgelopen week bekendmaakte dat het een zogeheten de novo-aanvraag heeft ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration.

De beursgenoteerde voetbalclub Ajax steeg ook 1,5 procent. Afgelopen week werd bekend dat de raad van commissarissen van Ajax heeft besloten om algemeen directeur en directievoorzitter Alex Kroes per direct te schorsen in verband met mogelijke handel met voorkennis.