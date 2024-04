Meta wil dat rechter mededingingszaak FTC verwerpt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Facebook-moeder Meta Platforms heeft er vrijdag bij een Amerikaanse rechter op aangedrongen om de mededingingszaak die de Federal Trade Commission ruim drie jaar geleden tegen het bedrijf heeft aangespannen te verwerpen. De rechtszaak werd eind 2020 aangespannen door de FTC, die van mening is dat Meta monopoliemacht heeft opgebouwd via concurrentiebeperkende fusies, waarbij de aanklacht zich specifiek concentreert op de overnames van Instagram en WhatsApp. In een motie voor een kort geding voerde Meta vrijdag aan dat de toezichthouder niet kan bewijzen dat consumenten beter af zouden zijn zonder de overnames van Instagram en WhatsApp. Ook heeft het bedrijf sindsdien miljarden dollars geïnvesteerd om de apps verder te ontwikkelen. Meta waarschuwde vrijdag verder in een blogpost dat de aanklacht van de FTC gevaarlijk kan zijn voor innovatie. "De beslissing om gedane deals te herzien komt neer op de aankondiging dat geen enkele verkoop ooit definitief zal zijn", aldus het bedrijf. In de aanklacht die Meta vrijdag indiende, werd de marktdefinitie van de FTC te beperkt genoemd. De toezichthouder definieert de relevante markt van Meta als "persoonlijke sociale netwerkdiensten", waarmee gebruikers met vrienden en familie in contact kunnen komen over voornamelijk persoonlijke onderwerpen. Onder wat Meta denkt dat de juiste marktdefinitie zou zijn, een die diensten als YouTube en TikTok omvat, kan de FTC niet aannemelijk maken dat het bedrijf monopoliemacht heeft, met een marktaandeel van tenminste 60 procent. De FTC heeft tot 24 mei de tijd om te reageren op de motie van Meta. Bron: ABM Financial News

