Olieprijs blijft stijgen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is in aanloop naar het weekend verder gestegen. Bij een settlement van 86,91 dollar op vrijdag werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 0,4 procent duurder. De prijs voor een vat Brent steeg ook licht. Op weekbasis stegen de olieprijzen met ruim 4 procent door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten en de vrees voor een breder conflict waarbij Iran betrokken raakt. Krappe wereldwijde voorraden en tekenen van een sterke vraag dragen ondertussen ook bij aan de rally. Zowel Brent als WTI stonden vrijdag op het hoogste punt sinds oktober. De olieprijzen stegen donderdag al nadat Iran had gezworen om wraak te nemen voor een ogenschijnlijk Israëlische aanval op haar ambassade in Syrië, waarbij een Iraanse topgeneraal en andere militaire functionarissen om het leven kwamen. Er wordt gespeculeerd over een mogelijke aanval van Iran op Israëlisch grondgebied en dat zou een "duidelijke escalatie zijn van de proxyoorlog tussen Iran en Israël", volgens marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group. Iran is, ondanks sancties, de op twee na grootste producent van ruwe olie binnen de OPEC. Tot nu toe hebben de spanningen in het Midden-Oosten als gevolg van de oorlog tussen Israël en Hamas geen significante invloed gehad op het olieaanbod, waardoor de prijzen een geleidelijke stijging hebben laten zien in plaats van een piek, maar de directe betrokkenheid van Iran zou een snelle stijging van de olieprijzen op de korte termijn kunnen veroorzaken, zei Ipek Ozkardeskaya. "In deze context kunnen we het risico van een kortetermijnrally in de olieprijzen naar 95 tot 100 dollar [per vat] niet uitsluiten", aldus de expert van Swissquote Bank. Bron: ABM Financial News

