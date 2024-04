Wall Street koerst hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 won 1,2 procent op 5.209,09 punten, de Dow Jones index steeg 0,9 procent op 38.958,61 punten en de Nasdaq noteerde 1,5 procent hoger op 16,293,16 punten. Waar Wall Street donderdag nog bezweek onder de rentevrees, wisten de indexen in New York vrijdag, ondanks een sterk Amerikaans banenrapport en oplopende rentes, toch te stijgen. Op weekbasis staan de Dow, S&P 500 en Nasdaq wel onder druk. Diverse Federal Reserve-bestuurders, onder wie voorzitter Jerome Powell, maakten de afgelopen dagen duidelijk geen haast te hebben met een renteverlaging. Eén beleidsmaker, Neel Kashkari, opperde zelfs dat de kans bestaat dat de rente dit jaar helemaal niet omlaag gaat, wanneer de inflatie hardnekkig blijft. Maar, zo benadrukte investment manager Simon Wiersma van ING: "Kashkari heeft dit jaar geen stem bij de beleidsvergaderingen van de Fed." Het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verscheen, lijkt de havikistische toon van de Fed echter te rechtvaardigen. In maart kwamen er 303.000 banen bij, waar er 200.000 werden verwacht en na een banengroei van 270.000 in februari. De werkloosheid en loongroei kwamen volgens de verwachting uit op respectievelijk 3,8 procent en 4,1 procent. Dat laatste cijfer stemde beleggers mogelijk wel tevreden, want de loongroei kwam in februari op jaarbasis nog uit op 4,3 procent. Volgens analisten van Nomura bewijst het banenrapport dat het huidige Fed-beleid de economische groei in de VS niet serieus afremt. "Het is onwaarschijnlijk dat sterke arbeidscijfers renteverlagingen zullen voorkomen, maar functionarissen kunnen geduldig beginnen aan een versoepelingscyclus", aldus de Japanse bank. De kans op een renteverlaging in juni daalde na het Amerikaanse banenrapport tot iets meer dan 50 procent, van eerder ruim 60 procent, bleek vrijdag uit de actuele FedWatch Tool van CME. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg even naar 4,40 procent, om vervolgens iets terug te zakken, tot 4,375 procent. Komende week wachten nieuwe inflatiecijfers uit de VS en trappen de eerste Amerikaanse financials het cijferseizoen af. Analisten verwachten dat JPMorgan Chase in het eerste kwartaal een hogere winst heeft geboekt, terwijl die bij Citigroup en Wells Fargo zou zijn afgenomen. Analisten van CMC kijken vooral uit naar de outlook van zwaargewicht JPMorgan. De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0836. De olieprijzen stegen een procent, nu de spanningen in het Midden-Oosten aanhouden. Bedrijfsnieuws Tesla heeft de plannen voor een goedkope elektrische auto geschrapt, nu de concurrentie vanuit China steeds heviger wordt. Dit meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van interne berichten van de Amerikaanse autoproducent. Tesla zal doorgaan met de ontwikkeling van zelfrijdende taxi’s op hetzelfde platform voor kleine voertuigen, aldus de bronnen. Het goedkoopste model van Tesla, de Model 3 sedan, kost ongeveer 39.000 dollar in de Verenigde Staten. Het nu uit productie genomen instapmodel, soms omschreven als de Model 2, zou beginnen bij een prijs ongeveer 25.000 dollar, aldus Reuters. Aandelen Tesla daalden in reactie op het bericht aanvankelijk 6 procent. Inmiddels is het verlies teruggebracht tot zo'n 2 procent. Apple ontslaat meer dan 600 werknemers, in de eerste grote ontslagronde sinds de pandemie. De stap volgt op het besluit om het geroemde elektrische autoproject te annuleren. Het aandeel steeg toch 0,7 procent. Sectorgenoot Samsung is van plan zijn halfgeleiderinvesteringen in Texas meer dan te verdubbelen tot ongeveer 44 miljard dollar, zo berichtte The Wall Street Journal vrijdag. Samsung zelf meldde dat het een tienvoudige stijging van zijn bedrijfswinst op kwartaalbasis verwacht. HubSpot steeg 3,7 procent nadat het aandeel donderdag al 5 procent won op een bericht van Reuters dat Alphabet overweegt een bod op het marketingsoftwarebedrijf uit te brengen. Trump Media & Technologie, het moederbedrijf van Donald Trumps Truth Social, verloor vrijdag zo'n 9 procent. Donderdag sloot het aandeel al op een dieptepunt. Johnson & Johnson neemt Shockwave, een fabrikant van medische hulpmiddelen, over voor 13,1 miljard dollar. J&J daalde licht en Shockwave won 2,1 procent. De Amerikaanse notering van Philips daalde 0,8 procent. Philips heeft deze maand de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gewaarschuwd voor een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten uit de Trilogy-Evo-serie. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.