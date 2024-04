Europese beurzen met rentevrees het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,8 procent tot 506,55 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 1,2 procent op 18.175,04 punten. De Franse CAC 40 sloot 1,1 procent in de min bij een stand van 8.061,31 punten. De Britse FTSE sloot 0,8 procent lager op 7.911,16 punten.

De Europese beurzen begonnen de laatste handelsdag van de verkorte week na Pasen al in het rood, nadat Fed-bestuurder Neel Kashkari donderdagavond opperde dat de kans bestaat dat de Federal Reserve de rente dit jaar niet zal verlagen, wanneer de inflatie hardnekkig blijft.

"Dat was voor een aantal beleggers blijkbaar reden om wat winst te nemen", zei investment manager Simon Wiersma van ING, die benadrukte: "Kashkari heeft dit jaar geen stem bij de beleidsvergaderingen van de Fed."

Op macro-economisch vlak stond de dag in het teken van het Amerikaanse banenrapport. In maart kwamen er 303.000 banen bij en dat waren er veel meer dan verwacht. De markt had op 200.000 nieuwe banen gerekend.

Na de publicatie van het Amerikaanse banenrapport liep de tweejarige obligatierente met 8 basispunten op. Dat is "een indicatie dat de markt de kans dat de Fed de rente in juni verlaagt in elk geval niet hoger inschat", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Met een groei van het uurloon met 4,1 procent zit deze toch zeker een procentpunt boven hetgeen de Fed wil zien. Dat procentpunt geldt eigenlijk voor veel inflatie-indicatoren", aldus Marey.

Ook de andere obligatierentes liepen op. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,38 procent en de Duitse Bund op 2,41 procent.

De Duitse fabrieksorders stegen in februari met 0,2 procent op maandbasis, waar een toename van 0,5 procent was voorzien. In januari daalden de fabrieksorders in de grootste economie van de eurozone nog met ruim 11 procent.

De detailhandelsverkopen in de eurozone daalden in februari met 0,5 procent op maandbasis, na een plus van 0,2 procent in januari.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0830. De olieprijzen stegen een half procent, terwijl de spanningen in het Midden-Oosten aanhouden.

Bedrijfsnieuws

Maaltijdbezorger Delivery Hero zat donderdag flink in de lift maar leverde vrijdag weer 3,0 procent in. Just Eat Takeaway verloor in Amsterdam 2,5 procent.

In Frankfurt waren er in aanloop naar het weekend nauwelijks stijgers. Deutsche Boerse ging aan kop met een bescheiden winst van 0,6 procent. Zalando was hekkensluiter in de DAX, met een verlies van 5,7 procent.

Aandelen van Europese autofabrikanten leverden in, hoewel Fitch Ratings in een rapport zei dat men een beperkte impact verwacht van de gevolgen van het instorten van de Francis Scott Key Bridge in Baltimore vorige week.

Afzonderlijk schreef Deutsche Bank in een sectorrapport dat Mercedes-Benz te kampen heeft met een tekort aan zogeheten 48V-batterijen, hetgeen gevolgen heeft voor de vaste kosten en marges. Volgens de bank stond de verkoop van auto's in het eerste kwartaal onder druk, ofschoon de jaaroutlook volgens de bank blijft staan. BMW heeft volgens Deutsche Bank minder last van verstoringen in de aanvoer van onderdelen dan andere autobouwers in Duitsland.

De update van Shell over het eerste kwartaal was, zoals verwacht, een verhaal van plussen en minnen, maar per saldo stelde de energiereus tevreden. Die conclusie trok ING vrijdag in een rapport. Jefferies vond de update over het geheel genomen positief en RBC Capital Markets concludeerde dat de update paste binnen de outlook van de onderneming. Het aandeel steeg 0,6 in Londen. Sectorgenoot BP daalde juist 0,6 procent en TotalEnergies verloor 0,4 procent in Parijs.

Ook op de Franse beurs bleef het aantal winnaars beperkt. Teleperformance ging aan kop met een koerswinst van 2,4 procent. Eurofins Scientific leverde als hekkensluiter van de CAC 40 4,8 procent in. Ook aandelen van luxemerken als LVMH en Pernod Ricard stonden onder druk.

Philips heeft deze maand toezichthouder IGJ gewaarschuwd voor een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten uit de Trilogy-Evo-serie. De koers daalde vrijdag met 2,1 procent in Amsterdam.

Novartis heeft gunstige resultaten laten zien met een test met een medicijn tegen prostaatkanker, waarmee volgens Jefferies de zorgen over uitstel van een indiening voor goedkeuring van dat medicijn minder worden. Volgens de zakenbank kan de mondiale omzet van het medicijn oplopen naar 5,3 miljard dollar. De koers van het Zwitserse bedrijf daalde 2,5 procent in Zürich.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot 1,1 procent hoger.