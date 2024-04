Media: Tesla schrapt plannen voor goedkoper model Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft de plannen voor een goedkope elektrische auto geschrapt, nu de concurrentie vanuit China steeds heviger wordt. Dit meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van interne berichten van de Amerikaanse autoproducent. Tesla zal doorgaan met de ontwikkeling van zelfrijdende taxi’s op hetzelfde platform voor kleine voertuigen, aldus de bronnen. De beslissing betekent dat topman Elon Musk afstand doet van een al lang gekoesterde wens, die hij vaak heeft gekarakteriseerd als zijn primaire missie: betaalbare elektrische auto's voor de massa maken, aldus Reuters. In januari nog vertelde Musk beleggers dat Tesla van plan was om in de tweede helft van 2025 te beginnen met de productie van het betaalbare model in zijn fabriek in Texas. Het goedkoopste model van Tesla, de Model 3 sedan, kost ongeveer 39.000 dollar in de Verenigde Staten. Het nu uit productie genomen instapmodel, soms omschreven als de Model 2, zou beginnen bij een prijs ongeveer 25.000 dollar, aldus Reuters. Aandelen Tesla daalden in reactie op het bericht aanvankelijk 6 procent. Inmiddels is het verlies teruggebracht tot zo'n 3 procent. Bron: ABM Financial News

