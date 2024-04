AEX sluit nieuwsrijke week negatief af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag lager het weekend ingegaan, na een relatief drukke nieuwsweek met veel beweeglijkheid gedurende de week.

De AEX sloot vrijdag 0,4 procent lager op 880,63 punten.

Het was een week met voor ieder wat wils. Amerika blijft het economische lichtpunt in de wereld met een sterke arbeidsmarkt, maar toch ook taaie inflatie en voorzichtig opererende beleidsmakers.

Na publicatie van het Amerikaanse banenrapport liep de tweejarige obligatierente met 8 basispunten op. Dat is "een indicatie dat de markt de kans dat de Fed de rente in juni verlaagt in elk geval niet hoger inschat", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Met een groei van het uurloon met 4,1 procent zit deze toch zeker een procentpunt boven hetgeen de Fed wil zien. Die procentpunt geldt eigenlijk voor veel inflatie-indicatoren", aldus Marey.

Tel daarbij de stijgende olieprijzen op en zijn er genoeg argumenten voor de Amerikaanse beleidsmakers om een slag om de arm te houden. De afgelopen week ventileerden een groot aantal Fed-bestuurders dan ook absoluut geen haast te hebben met het verlagen van de rente.

In Europa is het economische beeld aanzienlijk slechter en diffuus, met wel wat lichtpuntjes in het zuiden van Europa. Het goede nieuws is wel dat de inflatie hier sneller daalt dan in de VS en de ECB wellicht eerder stappen zal ondernemen dan de Fed. Echter, ook Lagarde houdt vooralsnog de kaarten tegen de borst.

Verder werd vrijdag bekend dat de Duitse fabrieksorders minder waren gestegen dan verwacht, maar dat de importprijzen wel sterk blijven dalen. In Frankrijk werd er juist iets meer geproduceerd dan verwacht. Tot slot bleek dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in februari zijn gedaald.

De oplopende olieprijzen geven de centrale bankiers natuurlijk extra kopzorgen en de prijs voor een vat Brent olie steeg vrijdag met 0,7 procent verder naar 91,27 dollar, het hoogste niveau in ongeveer 5 maanden. Dit is het gevolg van geopolitieke spanningen in Europa en het Midden-Oosten, zorgen over een krapper aanbod en optimisme over de mondiale groei van de vraag naar brandstof naarmate de economieën aantrekken.

De tienjarige rente in Duitsland daalde licht naar 2,4 procent en in de VS liep deze op met 6 basispunten naar 4,37 procent, terwijl de euro/dollar daalde naar 1,0830.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen werd de lijst aangevoerd door Wolters Kluwer met een winst van 1,3 procent, gevolgd door de chipper Besi, ASMI en ASML die tussen de 0,5 en 0,7 procent konden bijschrijven. ASML kon rekenen op een koersdoelverhoging van JPMorgan. De zakenbank is positief gestemd over het eerste kwartaal en verhoogde het koersdoel naar 1.100 euro.

Shell sloot ook in het groen met een winst van 0,5 procent, met dank aan de olieprijzen die in de lift zitten. Ook gaf het energieconcern voorbeurs een eerste update over het afgelopen kwartaal. Die bevatte volgens ING zowel plussen als minnen, maar was per saldo positief.

Philips daalde 2,1 procent na een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten uit de Trilogy-Evo-serie.

De grootste dalers waren AkzoNobel en Adyen met verliezen van 2,8 en 3,6 procent.

In de AMX ging Inpost aan kop met een winst van 2,3 procent. De grootste dalers waren, Air France-KLM, Corbion, Just Eat Take Away en AMG met verliezen van circa 2,5 procent.

In de AScX steeg BAM opnieuw, dit keer met 2,1 procent. BAM was donderdag al de uitblinker na een koopadvies van ABN AMRO.

TomTom en Ebusco daalden 1,9 procent en de rode lantaarn was voor NX Filtration met een verlies van 3,7 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rondom het slot van de Amsterdamse beurs noteerden de indices in de VS in het groen en steeg de S&P 500 1,1 procent.