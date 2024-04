Wall Street koerst af op licht hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet, na een veel sterkere banengroei in maart dan verwacht.

Ongeveer een half uur voor de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 circa 0,3 procent hoger. Ook de futures op de Dow Jones index en de Nasdaq stonden licht in de plus. De rentes liepen wel op na het banenrapport. De tienjarige staatsobligatie in de VS steeg met 8 basispunten naar 4,388 procent, terwijl de euro/dollar daalde naar 1,0813.

Alle ogen waren vandaag gericht op de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. En die bleek in maart veel sterker gestegen dan verwacht, terwijl het uurloon conform verwachting opliep.

Afgelopen maand was er een banengroei van 303.000. De markt had een stijging van 200.000 banen verwacht. De werkloosheid kwam uit op 3,8 procent, zoals verwacht. De loongroei bedroeg 4,1 procent op jaarbasis, tegen 4,3 procent in februari. De verwachting van economen lag ook op 4,1 procent.

Met dit banenrapport ziet marktanalist Philip Marey van Rabobank de kans op een renteverlaging niet toenemen. De analist wees daarvoor ook op de stijging van de tweejarige Amerikaanse obligatierente direct na publicatie van het rapport.

Gisteren kregen de Amerikaanse beurzen nog een tik op de neus, nadat donderdag er maar liefst zes bestuursleden van de centrale bank ergens in de VS actief waren op bijeenkomsten. "Allemaal hadden ze ongeveer dezelfde mening: de Fed heeft nog tijd om rustig naar de cijfers te kijken in de komende maanden en heeft geen haast om de beleidsrente te verlagen, al is dat nog wel de consensus", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De meeste aandacht ging volgens Wiersma uit naar de opmerking van Fed-bestuurder Neel Kashkari. Hij vroeg zich af of de beleidsrente wel verlaagd moet worden als de inflatie zijwaarts blijft bewegen, zoals op dit moment het geval is. "Dat was voor een aantal beleggers blijkbaar reden om wat winst te nemen." Wiersma tekende daarbij aan dat Kashkari momenteel geen stemrecht heeft.

Wat donderdag ook niet meehielp, waren de verder oplopende olieprijzen. Die geven de centrale bankiers natuurlijk extra kopzorgen. Maar de prijs voor een vat WTI-rent olie kwam vrijdagmiddag wat op adem en een vat WTI-olie noteerde op 86,58 dollar, nog altijd rondom het hoogste niveau in ongeveer 5 maanden. Dit is het gevolg van geopolitieke spanningen in Europa en het Midden-Oosten, zorgen over een krapper aanbod en optimisme over de mondiale groei van de vraag naar brandstof naarmate de economieën aantrekken.

Bedrijfsnieuws

Apple ontslaat meer dan 600 werknemers, in de eerste grote banenverliesronde sinds de pandemie. De stap volgt op het besluit om het geroemde elektrische-autoproject te annuleren. Het aandeel noteerde voorbeurs 0,74 procent hoger.

De Zuid-Koreaanse technologiegigant Samsung is van plan zijn halfgeleiderinvesteringen in Texas meer dan te verdubbelen tot ongeveer 44 miljard dollar, zo meldde The Wall Street Journal. Eerder op vrijdag zei Samsung dat het een tienvoudige stijging van zijn bedrijfswinst op kwartaalbasis verwachtte. Het aandeel daalde licht op de berichtgeving.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index sloot donderdag 1,2 procent lager op 5.147,21 punten, de Dow Jones-index daalde 1,4 procent tot 38.596,98 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 1,4 procent minder waard op 16.049,08 punten.