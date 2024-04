Beursblik: Amerikaanse tweejaarsrente schiet omhoog na banenrapport Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Na publicatie van het Amerikaanse banenrapport liep de tweejarige obligatierente met 8 basispunten op. Dat is "een indicatie dat de markt de kans dat de Fed de rente in juni verlaagd in elke geval niet hoger inschat", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Met een groei van het uurloon met 4,1 procent zit deze toch zeker een procentpunt boven hetgeen de Fed wil zien. Die procentpunt geldt eigenlijk voor veel inflatie-indicatoren", aldus Marey. De banengroei in maart kwam uit op 303.000 tegen een verwachte groei van 200.000 en een licht neerwaarts bijgestelde groei met 270.000 in februari. "Wat opviel was de banengroei bij de productie van goederen van 17.000 in februari naar 43.000 in maart, terwijl de dienstensector met 190.000 banen erbij gelijk bleef", aldus de marktanalist van Rabobank vrijdag. De euro/dollar daalde na het banenrapport 0,3 procent naar 1,0804 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.