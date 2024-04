Samsung rekent op sterke winststijging Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Samsung Electronics verwacht in het eerste kwartaal veel meer winst te maken, dankzij een hogere omzet. Dit maakte het Koreaanse bedrijf vrijdag bekend. De outlook wijst op een operationele winst van 6,5 tot 6,7 biljoen won op een omzet van 70 tot 72 biljoen won. In het voorgaande vierde kwartaal boekte Samsung een winst van 2,8 biljoen won op een omzet van 67,8 biljoen won. En in het eerste kwartaal van 2023 was dit 0,6 biljoen won op een omzet van 63,8 biljoen. Als het Samsung lukt deze outlook te halen, dan gaat het om de beste resultaten sinds het derde kwartaal van 2022 en daarmee een significant herstel na een reeks teleurstellende resultaten als gevolg van stevige verliezen in de chipproductie van het afgelopen jaar. De Koreaanse producent van geheugenchips heeft het afgelopen jaar flink geleden onder de lage vraag naar dergelijke chips. Eerder deze week verhoogde JPMorgan zijn taxaties voor Samsung Electronics, omdat een vraagherstel volgens de analisten ook betekent dat het bedrijf de prijzen kan verhogen. Bron: ABM Financial News

