Futures Wall Street wijzen op licht herstel

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een groene opening tegemoet, in aanloop naar het banenrapport dat om half drie bekend wordt gemaakt.

Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 circa 0,3 procent hoger. Ook de futures op de Dow Jones index en de Nasdaq stonden licht in de plus.

Donderdag kregen de Amerikaanse beurzen nog een tik op de neus, nadat maar liefst zes Fed-bestuurders het woord namen. "Allemaal hadden ze ongeveer dezelfde mening: de Fed heeft nog tijd om rustig naar de cijfers te kijken in de komende maanden en heeft geen haast om de beleidsrente te verlagen, al is dat nog wel de consensus", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De meeste aandacht ging volgens Wiersma uit naar de opmerking van Fed-bestuurder Neel Kashkari. Hij vroeg zich af of de beleidsrente wel verlaagd moet worden als de inflatie zijwaarts blijft bewegen, zoals op dit moment het geval is. "Dat was voor een aantal beleggers blijkbaar reden om wat winst te nemen." Wiersma tekende daarbij aan dat Kashkari momenteel geen stemrecht heeft.

Vanmiddag zal de aandacht worden opgeëist door de officiële banencijfers in de VS. Een sterk rapport kan de hoop op spoedige renteverlagingen verder doen verdampen. Economen rekenen op 200.000 nieuwe banen, na een stijging van 275.000 in februari. De werkloosheid daalt naar verwachting op maandbasis met 0,1 procentpunt naar 3,8 procent.

De Fed gaf recent aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt scherp in de gaten te houden. Voorzitter Jerome Powell zei deze week nog dat deze de laatste jaren nog niet zo krap is geweest.

Wat donderdag ook niet mee hielp, waren de verder oplopende olieprijzen. Die geven de centrale bankiers natuurlijk extra kopzorgen en de prijs voor een vat WTI-rent olie steeg vrijdagmiddag opnieuw met 0,2 procent naar 86,73 dollar, het hoogste niveau in ongeveer 5 maanden. Dit is het gevolg van geopolitieke spanningen in Europa en het Midden-Oosten, zorgen over een krapper aanbod en optimisme over de mondiale groei van de vraag naar brandstof naarmate de economieën aantrekken.

De tienjaarsrente in de VS steeg vrijdag 2 basispunten naar 4,33 procent, terwijl de euro/dollar nagenoeg onveranderd noteerde op 1,0835.

Bedrijfsnieuws

Apple ontslaat meer dan 600 werknemers. Het is de eerste grote reorganisatie sinds de coronacrisis. De stap volgt op het besluit om het project om een elektrische auto te bouwen stop te zetten. Het aandeel noteerde voorbeurs 0,4 procent hoger.

De Zuid-Koreaanse technologiegigant Samsung is van plan om de investeringen in Texas meer dan te verdubbelen tot ongeveer 44 miljard dollar, zo meldde The Wall Street Journal. Samsung kwam vrijdag zelf met een outlook voor het eerste kwartaal en die liet een stijging van de omzet en de operationele winst zien, zowel op kwartaal- als jaarbasis.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index sloot donderdag 1,2 procent lager op 5.147,21 punten, de Dow Jones-index daalde 1,4 procent tot 38.596,98 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 1,4 procent minder waard op 16.049,08 punten.