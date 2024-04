Omzetdaling voor Foxconn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Foxconn Technology, een belangrijke toeleverancier van Apple, heeft in het eerste kwartaal de omzet zien dalen, maar is positief gestemd over het tweede kwartaal. Dit maakte de Taiwanese elektronicagigant vrijdag bekend. Foxconn boekte in het afgelopen kwartaal een 9,6 procent lager omzet op jaarbasis. Foxconn verwacht dat de omzet in het lopende kwartaal weer zal stijgen, ondanks dat dit "een traditioneel zwakke periode is". In maart steeg de omzet al met 12 procent op jaarbasis, aldus Foxconn. En veel last van de aardbeving eerder deze week in Taiwan, denkt het bedrijf ook niet te ondervinden. In maart zei de elektronicafabrikant dat de hausse op het gebied van kunstmatige intelligentie dit jaar een aanzienlijke groei mogelijk zal maken. Het bedrijf maakt onder meer servers en andere apparaten die worden gebruikt in AI-toepassingen. Bron: ABM Financial News

