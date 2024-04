Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag in het rood, na de averij die Wall Street donderdagavind opliep en in afwachting van het Amerikaanse banenrapport over maart.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een daling van 0,2 procent op 502,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,6 procent naar 18.101,25 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,5 procent met een stand van 8.029,18 punten. De Britse FTSE verloor 1,0 procent naar 7.898,27 punten.

De verwachting is dat er in maart 200.000 in de VS bij zijn gekomen, tegen 275.000 een maand eerder. De lonen worden verwacht met 4,1 procent op jaarbasis te zijn gestegen. Een maand eerder was dit ongeveer 4,3 procent.

De Fed gaf recent aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt scherp in de gaten te houden. Voorzitter Jerome Powell zei deze week nog dat deze de laatste jaren nog niet zo krap is geweest.

Olie noteerde vrijdag verdeeld. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 86,47 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 90,71 dollar werd betaald, een stijging van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0841. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0831 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0835 op de borden.

Bedrijfsnieuws

De update van Shell over het eerste kwartaal was, zoals verwacht, een verhaal van plussen en minnen, maar per saldo stelde de energiereus tevreden. Die conclusie trok ING vrijdag in een rapport. Jefferies vond de update over het geheel genomen positief en RBC Capital Markets concludeerde dat de update paste binnen de outlook van de onderneming. Het aandeel Shell noteerde 0,1 procent hoger.

Mercedes-Benz heeft volgens Deutsche Bank te kampen met een tekort aan zogeheten 48V-batterijen, hetgeen gevolgen heeft voor de vaste kosten en marges. Volgens de bank stond de verkoop van auto's in het eerste kwartaal onder druk, ofschoon de jaaroutlook volgens de bank blijft staan. De koers noteerde vrijdag 1,3 procent lager.

BMW heeft volgens Deutsche Bank minder last van verstoringen in de aanvoer van onderdelen dan andere autobouwers in Duitsland. Het aandeel noteerde 2,3 procent lager.

Philips heeft deze maand toezichthouder IGJ gewaarschuwd voor een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten uit de Trilogy-Evo-serie. De koers daalde vrijdag 2,0 procent.

Novartis heeft gunstige resultaten laten zien met een test met een medicijn tegen prostaatkanker, waarmee volgens Jefferies de zorgen over uitstel van een indiening voor goedkeuring van dat medicijn minder worden. Volgens de zakenbank kan de mondiale omzet van het medicijn oplopen naar 5,3 miljard dollar. De koers van het Zwitserse bedrijf daalde 1,6 procent.

In Brussel ging Elia 1,9 procent hoger na een positief analistenrapport.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De S&P 500-index sloot donderdag 1,2 procent lager op 5.147,21 punten, de Dow Jones-index daalde 1,4 procent tot 38.596,98 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 1,4 procent minder waard op 16.049,08 punten.