Valuta: euro stabiel in afwachtende markt

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rondom hetzelfde niveau als donderdagochtend rond een uur of 11.00 in afwachting van het banenrapport van de VS.

"Daar zijn alle ogen momenteel op gericht", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Alle afwijkingen van de verwachtingen zullen in onze optiek tot een reactie in de dollar leiden. Specifieke aandacht verdient wat ons betreft ook de eventuele bijstellingen van de banengroei over de eerste twee maanden van dit jaar. Over januari bijvoorbeeld was deze eerder al aanzienlijk", aldus Erdmann.

Over januari werd aanvankelijk een banengroei in de VS gerapporteerd van 353.000, toen een zeer verrassend sterke stijging, maar dit aantal werd bij de rapportage over februari verlaagd naar 229.000.

Voorzitter Jerome Powell van de Fed gaf vorige week aan bij het rentebeleid op twee zaken te letten: politiek èn de arbeidsmarkt.

Erdmann wees vrijdag op verschillende zwakke economische indicaties in de VS, waaronder de ISM over maart, waaruit de markt hoop putte dat de Fed hierdoor een renteverlaging in juni weer meer voorkeur zou geven dan nog even te willen wachten, om recessie-effecten te voorkomen.

Bij de Amerikaanse banendata gaat het vrijdag niet alleen om de banengroei, maar vooral ook om de stijging van het uurloon op jaarbasis, dit keer ingeschat op 4,1 procent tegen 4,28 procent in februari.

Thomas Barkin, voorzitter van de Fed van Richmond, maande donderdag de Fed tot het nemen van de tijd bij de overweging de rente te verlagen, om te voorkomen dat een voortijdige verlaging een opleving van de inflatie met zich meebrengt. Barkin wees op een sterk arbeidsmarkt, die wat hem betreft geen aanleiding geeft tot haast. Zijn belangrijkste zorg ging donderdag uit naar de hoge huizenprijzen en de tarieven in de dienstverlening.

"Als de inflatie zich zijwaarts blijft bewegen vraag ik me af of we die verlagingen eigenlijk wel moeten doen", zei Neel Kashkari, voorzitter van de Minneapolis Fed. Overigens heeft Kashkari momenteel geen stemrecht.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,0836 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8576 Britse pond. Het Britse pond daalde nog geen 0,1 procent en noteerde op 1,2636 dollar.