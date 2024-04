Twijfel over renteverlaging drukt AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend lager, nu steeds meer centrale bankiers voorzichtiger worden als het gaat om de timing van de verwachte rentedalingen.

Rond de klok van half twaalf verloor de AEX 1,0 procent en daalde naar 875,68 punten.

"Gisteren waren maar liefst zes bestuursleden van de centrale bank ergens in de VS actief op bijeenkomsten. Allemaal hadden ze ongeveer dezelfde mening: de Fed heeft nog tijd om rustig naar de cijfers te kijken in de komende maanden en heeft geen haast om de beleidsrente te verlagen, al is dat nog wel de consensus", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De meeste aandacht ging volgens Wiersma uit naar de opmerking van Fed-bestuurder Neel Kashkari. Hij vroeg zich af of de beleidsrente wel verlaagd moet worden als de inflatie zijwaarts blijft bewegen, zoals op dit moment het geval is. "Dat was voor een aantal beleggers blijkbaar reden om wat winst te nemen." Wiersma tekende daarbij aan dat Kashkari momenteel geen stemrecht heeft.

Vanmiddag zal de aandacht worden opgeëist door de officiële banencijfers in de VS. Een sterk rapport kan de hoop op spoedige renteverlagingen verder doen verdampen. Economen rekenen op een toename van 200.000 banen, na een stijging van 275.000 in februari. De werkloosheid daalt naar verwachting op maandbasis met 0,1 procentpunt naar 3,8 procent.

Vanuit Azië kwam er ook weinig steun. Daar noteerden de beurzen vanochtend over de brede linie lager door de late draai op Wall Street, waardoor de Amerikaanse beurzen donderdag toch in het rood sloten na een positieve start van de handelsdag.

Verder werd bekend dat de Duitse fabrieksorders minder waren gestegen dan verwacht, maar dat de importprijzen wel sterk blijven dalen. In Frankrijk werd er juist iets meer geproduceerd dan verwacht. Tot slot bleek dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in februari zijn gedaald.

De oplopende olieprijzen geven de centrale bankiers natuurlijk extra kopzorgen en de prijs voor een vat Brent olie steeg vrijdagochtend met 0,2 procent naar 90,80 dollar, het hoogste niveau in ongeveer 5 maanden. Dit is het gevolg van geopolitieke spanningen in Europa en het Midden-Oosten, zorgen over een krapper aanbod en optimisme over de mondiale groei van de vraag naar brandstof naarmate de economieën aantrekken.

De rentes in Europa en de VS liepen licht op, terwijl de euro/dollar fractioneel steeg naar 1,0837.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerde alleen Shell in het groen met een winst van 0,1 procent, met dank aan de olieprijzen die in de lift zitten. Ook gaf het olieconcern voorbeurs een eerste update over het afgelopen kwartaal. Die bevatte volgens ING zowel plussen als minnen, maar was per saldo positief.

Philips daalde 2 procent na een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten uit de Trilogy-Evo-serie.

ASML daalde 1,3 procent, maar kon wel rekenen op een koersdoelverhoging van JPMorgan. De zakenbank is positief gestemd over het eerste kwartaal en verhoogde het koersdoel naar 1.100 euro.

Grootste dalers waren Exor, AkzoNobel en Adyen met verliezen van 2 tot ruim 3 procent.

In de AMX noteerde alleen Inpost in het groen met een winst van 0,3 procent. De grootste dalers waren Corbion, Aalberts, Air France-KLM en AMG met verliezen van 2,1 tot 2,6 procent.

In de AScX steeg Azerion met 1 procent gevolgd door BAM met 0,9 procent. BAM was donderdag al de uitblinker na een koopadvies van ABN AMRO.

NX Filtration daalde met 2,3 procent en de rode lantaarn was voor TomTom met een verlies van 3,1 procent.