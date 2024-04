Beursblik: JPMorgan verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft vrijdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 950 naar 1.100 euro en handhaafde het Overwogen advies. Dit bleek uit een analistenrapport van de Amerikaanse zakenbank. De bank verwacht dat ASML veel orders heeft ontvangen in het eerste kwartaal. De analistenconsensus rekent op 4,5 miljard euro aan nieuwe orders, maar JPMorgan vindt dit te voorzichtig en gaat uit van 5 miljard euro, onder meer omdat TSMC 2 nanometer-proces naar voren lijkt te halen. En als JPMorgan hiermee gelijk krijgt, dan zullen analisten hun omzettaxaties voor 2025 moeten verhogen naar de bovenkant van de door ASML afgegeven bandbreedte van 30 tot 40 miljard euro, wat goed is voor het aandeel. Om die reden zette JPMorgan ASML ook op de 'positive catalyst watch' in aanloop naar de cijfers op 17 april. Dit betekent dat de zakenbank denkt dat het aandeel bovengemiddeld zal presteren in reactie op de kwartaalcijfers. Ook blijft het aandeel de topfavoriet van JPMorgan. Het aandeel ASML noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,3 procent lager op 889,30 euro. Bron: ABM Financial News

