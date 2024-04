Marel en John Bean boeken progressie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel en John Bean Technologies boeken vooruitgang met een overname van de in Amsterdam genoteerde fabrikant van onder meer slachtmachines door het Amerikaanse JBT. Dit meldden de twee partijen vrijdag in een persbericht. Daarin werd gemeld dat er een transactieovereenkomst is getekend. John Bean denkt het overnamebod van 3,60 euro per aandeel Marel in mei van dit jaar te kunnen uitbrengen. Als aandeelhouders Marel kiezen voor het bod in aandelen dan ontvangen zij 0,0407 aandeel John Bean. Ook kunnen zij kiezen voor een combinatie van cash en aandelen. Dan ontvangen zij 1,26 euro en 0,0265 aandeel John Bean. Ook kunnen de aandeelhouders kiezen om het volledige overnamebedrag in contanten te ontvangen. Wel moet er nog een verklaring worden ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en moet er goedkeuring van de toezichthouder van IJsland en diverse regelgevende instanties worden verkregen, net als groen licht van de aandeelhouders van beide bedrijven. De transactie wordt verwacht aan het einde van dit jaar te kunnen worden afgerond. Marel zal de resultaten over het eerste kwartaal in relatie met bovenstaande nu niet op 29 april, maar op 7 mei publiceren. Het aandeel Marel steeg vrijdag 5,6 procent naar 3,42 euro. Bron: ABM Financial News

