Beursblik: ING verlaagt koersdoel Basic-Fit

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Basic-Fit verlaagd van 40,00 naar 37,50 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. ING onderbouwde het lagere koersdoel met een neerwaartse bijstelling van de taxaties, nadat de recent gepresenteerde jaarcijfers teleurstelden met een tegenvallende aanwas van nieuwe leden in de eerste maanden van dit jaar. Ook zal de meevaller dit jaar van lagere energiekosten kleiner zijn dan verwacht. Wel vond ING dat de markt te sterk reageerde en de koers daardoor te ver corrigeerde. Al moest de bank erkennen dat de ledenaanwas traag is, er weinig ruimte is om vooruit te kijken en Basic-Fit moeite heeft om grip te krijgen op de prijsstructuur van zijn lidmaatschappen en het ook lastig vindt om een balans te vinden tussen de uitrol van nieuwe clubs en de vrije kasstroom. De doelstelling van Basic-Fit voor het aantal clubs in 2030 noemde ING "te agressief" en de bank ziet liever dat de onderneming meer aandacht heeft voor het rendement en de vrije kasstroom om zo de balans te ontzien en beleggers gerust te stellen. Om de koers op korte termijn omhoog te krijgen, denkt ING dat de aanwas van nieuwe leden moet verbeteren. Het aandeel Basic-Fit noteerde vrijdag op een lager Damrak 1,1 procent in het rood op 21,36 euro. Bron: ABM Financial News

