Shell enige stijger in fors lagere AEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,9 procent lager naar 876,00 punten, terwijl de Midkap 1,0 procent prijsgaf. Onder de hoofdaandelen noteerde alleen Shell in het groen, met dank aan de olieprijzen die in de lift zitten. Ook gaf het olieconcern voorbeurs een eerste update over het afgelopen kwartaal. Philips was de grootste daler met een verlies van twee procent na een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten uit de Trilogy-Evo-serie. In de AMX daalde Air France-KLM 2,5 procent. Flow Traders steeg 0,3 procent en was daarmee de grootste stijger. In de AScX daalde NX Filtration met 3,3 procent. BAM, donderdag al de uitblinker na een koopadvies van ABN AMRO, won nog eens 0,9 procent. Bron: ABM Financial News

