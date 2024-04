Flink lagere start AEX voorzien na draai op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag een flink lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van meer dan een procent. Donderdag kende Beursplein 5 nog een rustige beursdag en de AEX index sloot vrijwel vlak op 884,17 punten. Wall Street kende donderdag een voortvarende opening met een winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van bijna een procent. Ongeveer twee uur voor het slot draaide het sentiment echter volledig, door onder meer een opleving van de olieprijzen en ‘hawkish’ uitlatingen van Fed-lid Neel Kashkari, waardoor de vrees voor een uitstel van renteverlagingen werd aangewakkerd. De S&P sloot de handelsdag af met een verlies van 1,2 procent. De Amerikaanse olie-future steeg donderdag krap anderhalf procent naar 86,59 dollar, na verschillende nieuwsberichten dat Israëlische ambassades in onder meer de VS in hoge staat van paraatheid zijn gebracht vanwege de toenemende dreiging van een Iraanse aanval op Israëlische diplomaten. Iran dreigde met wraak tegen Israël voor een aanval op maandag waarbij hooggeplaatst Iraans militair personeel om het leven kwam. Iran is een belangrijk lid van oliekartel OPEC. De olieprijs steeg donderdag voor de vijfde handelsdag op rij. Vanochtend noteerde de future vlak. De abrupte stijging van de olieprijs op dagbasis viel samen met de uitspraken van Fed-voorzitter van Minneapolis, Neel Kashkari. Hij vroeg zich donderdag af of de centrale bank überhaupt de rente zou moeten verlagen als de inflatie hardnekkig blijft. Ook enkele andere Fed-bestuurders gaven recent aan geen haast te hebben met het verlagen van de rente. De Aziatische beurzen noteerden vanochtend over de brede linie lager door de draai op Wall Street. De grootste daler was de Nikkei index in Tokio met een verlies van 2,0 procent, gevolgd door Seoel met een daling van 1,0 procent. Hongkong heropende de deuren met een verlies van ruim een half procent. Shanghai hield de deuren nog gesloten vanwege een feestdag. Vanmiddag om half drie gaat alle aandacht uit naar het Amerikaanse banenrapport. Een sterk rapport kan de hoop op spoedige renteverlagingen verder doen verdampen. Woensdag gaf loonstrookjesverwerker ADP al sterke banencijfers prijs. Er kwamen in maart 184.000 banen bij, waar gerekend werd op 155.000. Het rapport van ADP wordt beschouwd als een voorbode van het officiële banenrapport. Economen gepolst door Dow Jones rekenen op een toename van 200.000 banen, na een stijging van 275.000 in februari. De werkloosheid daalt naar verwachting op maandbasis met 0,1 procentpunt naar 3,8 procent. Bedrijfsnieuws Philips heeft deze maand toezichthouder IGJ gewaarschuwd voor een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten uit de Trilogy-Evo-serie. Galapagos wil haar innovatieve aanpak in de hematologische kankerzorg tonen tijdens het EBMT Congres 2024 met presentaties over klinische en translationele data. Slotstanden Wall Street De S&P 500-index sloot donderdag 1,2 procent lager op 5.147,21 punten, de Dow Jones-index daalde 1,4 procent tot 38.596,98 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 1,4 procent minder waard op 16.049,08 punten. Bron: ABM Financial News

