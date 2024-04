Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een rode opening tegemoet, na de stevige verliezen donderdagavond op Wall Street, omdat de Fed geen haast lijkt te hebben met het verlagen van de rente.

IG voorziet een openingsverlies van 234 punten voor de Duitse DAX en een min van 105 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 110 punten lager te openen.

De Europese beurzen zijn donderdag nog redelijk dicht bij huis gebleven en leken hun kruit droog te houden in aanloop naar de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers die vrijdag op de rol staan.

De woorden van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell van woensdag worden donderdag uitgelegd als een bevestiging van een aanstaande renteverlaging. Volgens Scope Markets zijn beleggers bovendien enthousiast over de verbeterde ontwikkelingen in de Europese industrie en dienstverlening, "op een moment dat de ECB op het punt staat de rente te verlagen", aldus het handelsplatform donderdag.

Echter, de timing blijft ongewis en Powell gaf deze week aan, zoals meerdere leden van de Fed, geen haast te hebben met verlagen. Uit het kamp van de ECB kwam een soortgelijke boodschap die redelijk rijmde.

Zo bleek uit de notulen van de ECB dat ze bij het laatste rentebesluit meer vertrouwen hadden dat de inflatie op schema ligt om tijdig structureel af te nemen tot de doelstelling van 2 procent, maar de beleidsmakers vonden het voorbarig om over renteverlagingen te praten.

"Geduld en voorzichtigheid" waren nog steeds geboden, en de ECB-bestuurders concludeerden dat er meer data nodig waren om er voldoende vertrouwen in te hebben dat de inflatiestrijd beslecht is.

"Het huidige verhaal wijst duidelijk in de richting van een eerste renteverlaging in juni, omdat er dan een hele reeks belangrijke gegevens beschikbaar is, zoals een nieuwe ronde prognoses van ECB-medewerkers, gegevens over de groei van het bbp en de lonen voor het eerste kwartaal van 2024 en resultaten van de Bank Lending Survey, om de meest relevante te noemen. We verwachten dat de ECB volgende week het beleid handhaaft en de markten verder voorbereidt op een eerste renteverlaging in juni", aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

Euro STOXX 50 5.070,76 (+0,0%)

STOXX Europe 600 510,84 (+0,2%)

DAX 18.403,13 (+0,2%)

CAC 40 8.151,55 (-0,0%)

FTSE 100 7.975,89 (+0,5%)

SMI 11.691,13 (+0,6%)

AEX 884,17 (+0,0%)

BEL 20 3.872,45 (+0,4%)

FTSE MIB 34.454,58 (-0,1%)

IBEX 35 11090,90 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een groene opening tegemoet.

De Amerikaanse aandelenbeurzen waren donderdag toch in het rood gesloten. Aan het begin van de handelssessie waren beleggers nog goed geluimd, maar circa twee uur voor het slot draaide plotseling het sentiment door onder andere een 'spike' in de olieprijzen en 'hawkish' uitlatingen van Fed-lid Neel Kashkari.

De prijzen van ruwe olie maakten een sprong na het Europese slot, na verschillende nieuwsberichten dat Israëlische ambassades in onder meer de VS in hoge staat van paraatheid zijn gebracht vanwege de toenemende dreiging van een Iraanse aanval op Israëlische diplomaten.

Dit viel enigszins samen met de uitspraken van Fed-president van Minneapolis, Neel Kashkari. Hij vroeg zich donderdag af of de centrale bank überhaupt de rente zou moeten verlagen als de inflatie hardnekkig bleef. Hierbij sluit hij zich enigszins aan bij andere uitspraken van de Fed-leden die allemaal geen haast lijken te hebben met het verlagen van de rente.

Beleggers namen daardoor wellicht een voorzichtigere houding aan in aanloop naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdagmiddag wordt gepubliceerd. Voor maart wordt gerekend op een banengroei van 200.000, een werkloosheid van 3,8 procent en een loongroei op jaarbasis van 4,1 procent. In februari kwamen er in de VS 275.000 nieuwe banen bij, de werkloosheid bedroeg 3,9 procent en de loongroei op 4,28 procent.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week zijn uitgekomen op 221.000 stuks, waar 213.000 werd voorzien.

De export en import van de VS stegen in februari met ruim 2 procent. Het handelstekort liep op van 67,6 naar 68,9 miljard dollar.

De olieprijzen zijn donderdag opnieuw gestegen, mede door de toenemende spanningen tussen Israël en Iran. Bij een settlement van 86,59 dollar werd een vat West Texas Intermediate voor levering in mei 1,36 procent duurder.

De euro/dollar noteerde donderdag nagenoeg onveranderd op 1,0835, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente terugviel naar 4,31 procent.

Stijgers en dalers

Disney sloot 1,6 procent lager, na een verlies van ruim 3 procent op woensdag. Het lukte de activistische aandeelhouder Nelson Peltz woensdagavond niet om tijdens een cruciale aandeelhoudersvergadering in te breken in het Disney-bestuur. CEO Bob Iger stak hier met succes een stokje voor. Disney liet weten dat aandeelhouders met "substantiële marge" akkoord gingen met de door het bedrijf aangedragen bestuurders. Dit betekent dat er geen plek is voor Peltz.

"Met de aandeelhoudersvergadering nu achter de rug, kunnen we ons volledig richten op groei en waarde creëren voor onze aandeelhouders", zei topman Iger in een toelichting.

Intel daalde opnieuw met 1,5 procent. Woensdag stond het aandeel ook al stevig onder druk en verloor 8 procent, nadat bekend werd dat het verlies bij de foundry tak afgelopen jaar is opgelopen.

Het aandeel Tesla herstelde donderdag verder met 1,7 procent, waarmee de scherpe verliezen van dinsdag na tegenvallende verkoopcijfers bijna zijn gecompenseerd.

Het aandeel BlackBerry kon ruim 2,5 procent bijschrijven, nadat het bedrijf woensdag nabeurs beter dan verwachte cijfers rapporteerde.

Ook Levi Strauss wist de markt positief te verrassen met de resultaten en verhoogde bovendien de outlook. Beleggers reageerden enthousiast en zette het aandeel 12,4 procent hoger.

Conagra Brands steeg 5,4 procent, nadat het beter dan verwachte kwartaalcijfers publiceerde.

Lamb Weston, een van 's werelds grootste producenten en verwerkers van diepgevroren frites, wafelfrietjes en andere diepgevroren aardappelproducten, verloor ruim 19 procent. Dit na flink tegenvallende cijfers en een verslechterde outlook.

De aandelen van Paramount Global daalden 8,5 procent en leverden hiermee weer de helft in van de koerssprong op woensdag. Dat kwam nadat de Wall Street Journal meldde dat Paramount exclusieve fusiegesprekken was aangegaan met Skydance.

S&P 500 index 5.147,21 (-1,2%)

Dow Jones index 38.596,98 (-1,4%)

Nasdaq Composite 16.049,08 (-1,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag ook over de brede linie lager. In China waren de beurzen ook vandaag nog gesloten.

Nikkei 225 38.944,68 (-2,1%)

Shanghai Composite 3.069,30 (-0,7%)

Hang Seng 16.606,26 (slotstand 3 april)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0825. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0835.

USD/JPY Yen 151,17

EUR/USD Euro 1,0825

EUR/JPY Yen 163,66

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

08:00 Fabrieksorders - Februari (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Februari (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Maart (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

Geen agendapunten