Olieprijzen opnieuw hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag opnieuw gestegen, mede door de toenemende spanningen tussen Israël en Iran. Bij een settlement van 86,59 dollar werd een vat West Texas Intermediate voor levering in mei 1,36 procent duurder. De olieprijs steeg donderdag na verschillende nieuwsberichten dat Israëlische ambassades in onder meer de VS in hoge staat van paraatheid zijn gebracht vanwege de toenemende dreiging van een Iraanse aanval op Israëlische diplomaten. Iran heeft wraak gezworen tegen Israël voor een aanval op maandag waarbij hooggeplaatst Iraans militair personeel om het leven kwam. Iran is de derde grootste producent in de OPEC. “De escalatie van de spanningen in zowel Iran als Oekraïne, in combinatie met de OPEC+ die de voortzetting van de productieverlagingen tot juni bevestigde, ligt ten grondslag aan deze stijgingen”, aldus Rebecca Babin, senior energiehandelaar bij CIBC Private Wealth US. Hoewel de vooruitzichten voor de komende maanden positief zijn, zijn er ook neerwaartse risico’s zoals de mogelijkheid dat de OPEC+ een deel van de productie terugschroeft, een mogelijke verzwakking van de vraag en minder dan verwachte renteverlagingen door de Fed, voegt Babin toe. Bron: ABM Financial News

