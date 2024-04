Media: Google-moeder Alphabet overweegt bod op HubSpot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Google-moeder Alphabet overweegt om een bod uit te brengen op HubSpot, de ontwikkelaar en marketeer van softwareproducten, die een marktwaarde heeft van circa 35 miljard dollar. Dit meldde persbureau Reuters donderdag op basis van informatie van ingewijden. Alphabet heeft de afgelopen dagen gesproken met Morgan Stanley over hoeveel het zou moeten bieden op HubSpot en of Amerikaanse toezichthouders een dergelijke deal zouden goedkeuren, zeiden de bronnen. Een concreet bod op HubSpot ligt er nog niet en het is ook niet zeker dat er een bod zal komen, volgens de ingewijden. Alphabet, HubSpot en Morgan Stanley reageerden donderdag niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar van Reuters. De mogelijke overname zou Alphabet's grootste ooit zijn. Met een kaspositie van circa 112 miljard dollar eind december zou Alphabet genoeg kapitaal hebben om een dergelijke deal te sluiten. Aandelen van HubSpot noteerden donderdag 9 procent hoger op 682,91 dollar. De aandelen van Alphabet daalden licht. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.