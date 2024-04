BAM blinkt uit op vlak Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag vlak gesloten na een rustige beursdag, waarin enkele aandelen, waaronder BAM en AMG, de show stalen.

De AEX index sloot nagenoeg vlak op 884,17 punten. De index schommelde donderdag rond de slotstand van woensdag. Een stijging kort voor de opening van Wall Street was van korte duur.

"De kans op een renteverlaging in juni wordt weer boven de zestig procent ingeschat", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News, nadat woensdag bleek dat de Amerikaanse dienstensector in maart trager groeide dan in februari. "Ondanks de scherpe toon van de Fed op woensdag", zei Van der Meer.

Fed-voorzitter Jerome Powell bevestigde woensdagavond ook dat de neerwaartse trend in de inflatie niet is doorbroken en dat indicatoren wijzen op een terugkeer van de inflatie naar 2 procent op termijn.

"Vooral de opmerkingen van Powell dat de sterker dan verwachte inflatiecijfers in januari en februari het beleid niet veranderen, was genoeg om de beurzen hoger te zetten", aldus analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank.

ECB-notulen lieten donderdag zien dat de centrale bankiers bij de laatste vergadering praten over een renteverlaging voorbarig vonden. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zal de ECB de markt bij het rentebesluit volgende week voorbereiden op een eerste renteverlaging in juni.

Donderdag bleek verder dat de dienstensector in de eurozone in maart sneller groeide, met een loongroei die sterker was dan de inflatie, waardoor de koopkracht van huishoudens stijgt.

"Eindelijk wat goed nieuws", vond Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank. "De dienstensector is niet gestopt met het aannemen van nieuwe mensen, ondanks de tijdelijke zwakte in de economie", merkte hij op.

De producentenprijzen in de eurozone daalden in februari opnieuw, met 1,0 procent op maandbasis en 8,3 procent op jaarbasis, vooral door lagere energieprijzen.

In de middag bleken de wekelijkse steunaanvragen in de VS gestegen tot 221.000, in plaats van een stabiel niveau van 213.000. Het Amerikaanse handelstekort steeg omdat export en import even hard groeiden.

De euro bleef stijgen en noteerde rond 1,0866. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen was Randstad de sterkste stijger. Het aandeel won 2,1 procent. ABN AMRO en ASR waren ook in trek, evenals sectorgenoot ING.

Ook enkele halfgeleiders boekten winst, met een plus van 1,3 procent voor Besi en 0,6 procent voor ASMI. Woensdag was er even schrik over een aardbeving in Taiwan, die de grote chipfabrikant TSMC trof. De impact bleek beperkt.

Sectorgenoot ASML verloor echter 0,4 procent. De VS gaan Nederland aansporen tot meer beperkingen op de export van chipproductieapparatuur van ASML naar China. Volgens persbureau Reuters werd dat donderdag door bronnen bevestigd.

IMCD sloot 0,6 procent lager, nadat het aandeel eerder op de dag nog bijna 2 procent verloor. Volgens een bron van ABM Financial News bood een grote aandeelhouder 2,1 miljoen aandelen aan tegen 149,50 euro per aandeel.

Muziekbedrijf UMG, woensdag nog een winnaar, leverde 2,6 procent in.

DSM-Firmenich en AkzoNobel sloten lager na een rapport van Bank of America over de Europese chemiesector. Die staat voor een periode van herbevoorrading, wat positief is. DSM en Akzo hebben de afgelopen voorraadcyclus echter niet al te goed ingeschat, meenden de analisten.

AMG blonk uit in de Midkap-index met een plus van 6,8 procent. Het bedrijf, dat kampt met lage lithiumprijzen, had goed nieuws: het neemt deel aan een nieuw opgericht platform voor nucleaire energie.

Ook Just Eat Takeaway.com viel op met een plus van 5,6 procent. Sectorgenoot Delivery Hero zat in Frankfurt in de lift nadat Bloomberg meldde dat investeerder Sachem Head Capital Management een belang van 3,6 procent in de maaltijdbezorger heeft en mogelijk een zetel in de raad van commissarissen wil.

Alfen eindigde bij de verliezers. Het bedrijf kampt met vocht in zijn transformatorhuisjes, meldde de grootste afnemer Liander afgelopen weekend. Het aandeel daalde 0,9 procent.

Smallcap BAM won ruim 10 procent, nadat ABN AMRO een koopadvies gaf en het koersdoel optrok van 2,50 naar 5,70 euro. BAM heeft het risicoprofiel verbeterd en komt met de marges weer in de buurt van andere Europese bouwbedrijven. BAM sloot op 3,90 euro.

NX Filtration verloor 6,5 procent, nadat het bedrijf op woensdag al 4,4 procent inleverde. Vergeleken met een maand geleden staat het aandeel nog wel 30 procent in de plus.

Bioplasticbedrijf Avantium had de wind weer in de zeilen en sloot 4,9 procent hoger op 2,15 euro.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden donderdag hoger rond sluitingstijd in Amsterdam. De S&P500-index steeg 0,5 procent.