Media: Amerika voert de druk op ASML verder op

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) De VS gaat Nederland aansporen tot meer beperkingen op de export van chipproductieapparatuur van ASML naar China. Volgens persbureau Reuters werd dat donderdag door bronnen bevestigd. De regering-Biden is van plan volgende week druk uit te oefenen op Nederland om ASML ervan te weerhouden bepaalde gereedschappen in China te onderhouden, zeiden twee mensen die bekend zijn met de zaak. Dit aangezien de VS op haar bondgenoten leunt in de hoop de ontwikkelingen in de technologiesector van China af te remmen. Alan Estevez, hoofd van het exportbeleid van de Verenigde Staten, heeft aanstaande maandag een ontmoeting in Nederland met functionarissen van de Nederlandse overheid en ASML om de onderhoudscontracten te bespreken, aldus de bronnen. Mogelijk probeert Washington ook een lijst toe te voegen van Chinese chipfabrieken die geen Nederlandse apparatuur meer mogen ontvangen als onderdeel van de discussies, zei een van de mensen. Het ministerie van Handel en ASML weigerden commentaar te geven en de Chinese ambassade in Washington reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. Het aandeel ASML verloor donderdag de dagwinst en noteerde een uur voor het slot fractioneel lager. Bron: ABM Financial News

