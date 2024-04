Nikola in de lift na sterke productiecijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Nikola zaten donderdag flink in de lift, nadat de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen meer trucks produceerde in het eerste kwartaal, dan in heel 2023. Nikola steeg donderdagmiddag ruim 11 procent op 0,9943 dollar. In het eerste kwartaal produceerde het bedrijf 43 trucks die op waterstof lopen, waarvan er 40 werden verkocht aan dealers. In heel 2023 rolden er 42 van deze trucks van de band en kwamen er 35 bij dealers terecht. Nikola zei donderdag dat alle voertuigen die in het afgelopen kwartaal aan dealers zijn verkocht, bestemd zijn voor hun eindklanten. De resterende drie die Nikola produceerde maar nog niet in de groothandel bracht, worden begin april geleverd en zijn al toegewezen aan klanten, volgens het bedrijf. "We liggen op koers voor een succesvol 2024 door het momentum van 2023 voort te zetten," zei CEO Steve Girsky donderdag. "We verwachten een verdere omzetgroei in de komende kwartalen naarmate onze HYLA-oplossingen voor het tanken van waterstof beschikbaar komen", aldus de topman. Bron: ABM Financial News

