Wall Street koerst af op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een groene opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,4 procent hoger. Ook de futures op de Dow Jones index en de Nasdaq stonden in de plus.

Woensdag sloot Wall Street verdeeld, na uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell en een sterk banenrapport voor de Amerikaanse private sector. In maart bleek de banengroei met 184.000 veel sterker dan verwacht.

Analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank wees op de opmerkingen van Powell dat de sterker dan verwachte inflatiecijfers in januari en februari het beleid niet doen veranderen.

Dat is volgens de marktkenner van Swissquote Bank genoeg om de beurzen hoger te zetten.

"Het geloof dat er toch echt renteverlagingen in de VS zullen komen, steunt het sentiment vandaag", voegde investment manager Simon Wiersma van ING toe.

"Er komen tussen nu en juni nog diverse belangrijke data vrij die de beslissing [van de Fed] zullen helpen bepalen," aldus Deutsche Bank. "We hebben inderdaad gezien hoe de verwachtingen voor renteverlagingen dit jaar al sterk zijn verschoven. Tot begin februari rekenden beleggers nog op een verlaging in maart", zei de Duitse bank.

Een van die belangrijke cijfers is het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdagmiddag verschijnt. Voor maart wordt gerekend op een banengroei van 200.000, een werkloosheid van 3,8 procent en een loongroei op jaarbasis van 4,1 procent. In februari kwamen er in de VS 275.000 nieuwe banen bij, noteerde de werkloosheid op 3,9 procent en de loongroei op 4,28 procent.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week zijn uitgekomen op 221.000 stuks, waar 213.000 werd voorzien.

De export en import van de VS stegen in februari met ruim 2 procent. Het handelstekort liep op van 67,6 naar 68,9 miljard dollar.

De euro/dollar steeg donderdagmiddag 0,2 procent naar 1,0859, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente stabiliseerde rond 4,36 procent.

De olieprijzen stabiliseerden boven de 85 dollar na vier sessies van stijgingen. Volgens analisten van Sevens Report blijft geopolitiek de drijvende kracht voor de oliemarkten.

Bedrijfsnieuws

Disney noteerde in de voorbeurshandel licht hoger, na een verlies van ruim 3 procent op woensdag. Het lukte de activistische aandeelhouder Nelson Peltz woensdagavond niet om tijdens een cruciale aandeelhoudersvergadering in te breken in het Disney-bestuur. CEO Bob Iger stak hier met succes een stokje voor. Disney liet weten dat aandeelhouders met "substantiële marge" akkoord gingen met de door het bedrijf aangedragen bestuurders. Dit betekent dat er geen plek is voor Peltz.

"Met de aandeelhoudersvergadering nu achter de rug, kunnen we ons volledig richten op groei en waarde creëren voor onze aandeelhouders", zei topman Iger in een toelichting.

Intel stond woensdag nog stevig onder druk nadat bekend werd dat het verlies bij de foundry tak afgelopen jaar is opgelopen. Het aandeel daalde ruim 8 procent. Donderdag gaat Intel vooralsnog een lichtgroene opening tegemoet.

BlackBerry kwam woensdag nabeurs met beter dan verwachte cijfers. Het aandeel gaat donderdag een 5,0 procent hogere opening tegemoet. Ook Levi Strauss wist de markt positief te verrassen met de resultaten en verhoogde bovendien de outlook. Dat aandeel lijkt donderdag 11 procent hoger te zullen openen.

Conagra Brands wist de verwachtingen ook te verslaan, bleek donderdagmiddag uit de kwartaalcijfers. Het aandeel noteerde voorbeurs ruim 4 procent hoger.

Amazon steeg donderdag in de voorbeurshandel 1,0 procent, nadat de e-commercereus woensdag nog een marktwaarde van bijna 1,9 biljoen dollar bereikte.

Slotstanden

De S&P 500 sloot woensdag 0,1 procent hoger op 5.211,49 punten, de Dow Jones-index daalde 0,1 procent tot 39.127,14 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 0,2 procent meer waard op 16.277,46 punten.