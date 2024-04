Notulen: ECB vond praten over renteverlagingen voorbarig

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank had bij het laatste rentebesluit meer vertrouwen dat de inflatie op schema ligt om tijdig structureel af te nemen tot de doelstelling van 2 procent, maar vond het voorbarig om over renteverlagingen te praten. Dit bleek donderdag uit de notulen van dat rentebesluit, dat op 7 maart bekend werd gemaakt.

"Geduld en voorzichtigheid" waren nog steeds geboden, en de ECB-bestuurders concludeerden dat er meer data nodig waren om er voldoende vertrouwen in te hebben dat de inflatiestrijd beslecht is.

De ECB maakte zich weliswaar geen zorgen over het feit dat de inflatie in februari iets hoger uitviel dan verwacht, maar concludeerde wel dat er mogelijk een "onzekerder, langzamer en hobbeliger desinflatieproces" in het verschiet zou kunnen liggen, aldus de notulen.

En dus was het bestuur van de centrale bank het erover eens dat het voorbarig zou zijn om tijdens de vergadering begin maart over renteverlagingen te praten.

"In plaats daarvan werd bevestigd dat het belangrijk was om verder te zijn in het desinflatieproces en extra bewijs te verzamelen zodat de raad van bestuur er voldoende vertrouwen in had dat de inflatie tijdig en structureel zou terugkeren naar de doelstelling", viel donderdag te lezen in de verslaglegging.

Beleidsmakers benadrukten dat het beleid data-afhankelijk moest blijven, maar erkenden ook dat de argumenten om renteverlagingen te overwegen sterker werden en dat de datum van een eerste renteverlaging "duidelijker" in zicht komt.

Dit was onder meer gebaseerd op de economische ramingen die de ECB in maart bij het rentebesluit publiceerde. Daarbij verlaagde de centrale bank zijn inflatieverwachting voor 2024 van 2,7 naar 2,3 procent.

Toch zal de volgende reeks aan economische projecties, die in juni bekend worden gemaakt, "aanzienlijk meer gegevens en informatie" bevatten, vooral over de loondynamiek in de eurozone. De informatie die beschikbaar is voor het rentebesluit van 11 april, is niet voldoende om tegen die tijd vertrouwen te hebben "in de duurzaamheid van het desinflatieproces", zeiden de ECB-bestuurders in de notulen.

"Het huidige verhaal wijst duidelijk in de richting van een eerste renteverlaging in juni, omdat er dan een hele reeks belangrijke gegevens beschikbaar is: een nieuwe ronde prognoses van ECB-medewerkers, gegevens over de groei van het bbp en de lonen voor het eerste kwartaal van 2024 en resultaten van de Bank Lending Survey, om de meest relevante te noemen. We verwachten dat de ECB volgende week het beleid handhaaft en de markten verder voorbereidt op een eerste renteverlaging in juni", aldus econoom Carsten Brzeski van ING.