Video: Franse bedrijven stuk aantrekkelijker dan Duitse

(ABM FN-Dow Jones) Afgelopen jaren was het Duitsland die in Europa de kar trok, maar de komende jaren zal Frankrijk de hoofdrol opeisen. Dit zei marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5.

"De Duitse economie is niet meer wat het geweest is", aldus Van Harn. Duitse bedrijven hebben problemen om internationaal te concurreren, bijvoorbeeld omdat ze een krappe arbeidsmarkt hebben, hoge energieprijzen en China van een belangrijke klant een concurrent geworden.

Frankrijk, de tweede economie van Europa, is volgens Van Harn een goede kandidaat om het stokje van Duitsland over te nemen.

In tegenstelling tot Duitsland heeft Frankrijk eigen geen last van arbeidstekorten. "De werkloosheid is relatief hoog met 7 procent. Verder is de pensioenleeftijd relatief laag. Dus daar is ook nog wat te halen." Maar ook structureel zit de Franse bevolking volgens de marktanalist een stuk positiever in elkaar. De vergrijzing zoals Duitsland die kent, is in Frankrijk eigenlijk geen probleem volgens de analist.

Daarnaast heeft Duitsland echt geprofiteerd van de afgelopen decennia van vrijhandel. Maar inmiddels krimpt de wereldhandel, benadrukte Van Harn. Frankrijk is veel meer op Europa en Frankrijk zelf gericht.

"We zijn dus een stuk optimistischer over Franse bedrijven dan over Duitse bedrijven."