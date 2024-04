IATA: passagiersvervoer groeit ook in februari met dubbele cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Het passagiersvervoer in de mondiale luchtvaart is ook in februari sterk gegroeid. Dit meldde brancheorganisatie IATA donderdag. De totale vraag, uitgedrukt in passagiersomzet per kilometer, steeg 21,5 procent. De totale capaciteit, uitgedrukt in het aantal zitplaatsen per kilometer steeg 18,7 procent. De totale beladingsgraad steeg 1,9 procentpunt naar 80,6 procent. Zowel bij binnenlandse als internationale vluchten steeg het passagiersvervoer in februari met dubbele cijfers, met respectievelijk 26,3 en 15,0 procent. De internationale capaciteit steeg met 25,5 procent. De beladingsgraad steeg met 0,5 procentpunt tot 79,3 procent. De binnenlandse capaciteit steeg met 9,4 procent en de beladingsgraad steeg 4,0 procentpunt tot 82,6 procent. Bron: ABM Financial News

