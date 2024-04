Europese beurzen vlak rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag vlak tot licht hoger waarbij de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell van woensdag wordt gezien als een bevestiging van een aanstaande renteverlaging.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur vlak op 507,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van krap 0,1 procent naar 18.389,05 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 8.166,01 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.968,26 punten.

De woorden van Powell worden donderdag uitgelegd als een bevestiging van een aanstaande renteverlaging. Volgens Scope Markets zijn beleggers bovendien enthousiast over de verbeterde ontwikkelingen in de Europese industrie en dienstverlening, "op een moment dat de ECB op het punt staat de rente te verlagen", aldus het handelsplatform donderdag.

De notulen van de ECB die vanmiddag worden gepubliceerd vormen het eerstvolgende richtpunt voor de markt, omdat daar mogelijk hints in zijn te vinden over een renteverlaging in juni door de centrale bank.

Olie noteerde donderdag licht lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde nog geen 0,1 procent in het rood op 85,38 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 89,27 dollar werd betaald, een daling van eveneens nog geen 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0859. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0844 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0833 op de borden.

Bedrijfsnieuws

JD Sports heeft met de recente outlook zich zo terughoudend opgesteld dat analisten van Shore Capital denken dat aan de verwachting kan worden voldaan. Het aandeel noteerde in Londen 0,8 procent lager.

RBC Capital Markets voorziet geen positieve ontwikkelingen in het fiscale boekjaar 2024 voor Burberry, omdat de omzet in het vierde kwartaal naar verwachting met dubbele cijfers is gedaald. RBC verlaagde de taxatie voor de EBIT dit jaar met 8 procent naar 401 miljoen pond. Voor 2025 wordt een pas op de plaats voorzien. De koers noteerde vlak.

Het aandeel Solvay is donderdag een uitblinker in Brussel met een koerswinst van 6,5 procent. Analisten van Kepler Cheuvreux denken dat David Einhorn de reden achter de koerswinst is. De bekende belegger van Greenlight Capital zou het aandeel Solvay hebben geselecteerd als zijn 'top pick'. Dit deed hij woensdag op een bijeenkomst georganiseerd door Sohn Investment in New York.

Volgens een bron van ABM Financial News zou een grote aandeelhouder van IMCD 2,1 miljoen aandelen aanbieden tegen een prijs van 149,50 euro per aandeel. Het aandeel verloor 2,0 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P500-index sloot woensdag 0,1 procent hoger op 5.211,49 punten, de Dow Jones-index daalde 0,1 procent tot 39.127,14 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 0,2 procent meer waard op 16.277,46 punten.