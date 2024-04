Valuta: euro in herstel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag op 1,0860 dollar, een stuk hoger dan een etmaal eerder. De markt lijkt voor te sorteren op een renteverlaging in de VS in juni na de publicatie van de tegenvallende Amerikaanse inkoopmanagersindex over maart.

"De kans op een renteverlaging in juni wordt weer boven de zestig procent ingeschat", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Ondanks de scherpe toon van de Fed op woensdag, lijkt een renteverlaging in juni waarschijnlijker te worden beschouwd", aldus Van der Meer, nadat woensdag bleek dat de Amerikaanse dienstensector in maart trager groeide dan in februari.

Voorzitter Jerome Powell van de Fed heeft woensdagavond herhaald dat er meer bewijs nodig is dat de inflatie daalt naar het gewenste niveau alvorens de centrale bank de rente kan verlagen. "We verwachten niet dat het gepast zal zijn om de rente te verlagen totdat we meer vertrouwen hebben dat de inflatie structureel richting de 2 procent gaat", zei Powell.

Fed-bestuurder Adriana Kugler verwacht dat de inflatie van de VS blijft dalen zonder een economische vertraging, waarmee de weg vrij ligt voor renteverlagingen dit jaar. De opmerkingen van de bestuurder volgen op de PCE-inflatie-indicator over februari, die zowel op maand- als jaarbasis terugliep.

De producentenprijzen van de eurozone daalden over februari op maandbasis 1,0 procent en 8,3 procent op jaarbasis, zo bleek vanochtend. De verwachting lag op respectievelijk een daling met 0,9 procent en 8,7 procent.

Voor de valutamarkten zijn donderdag de notulen van de ECB het belangrijkste richtpunt.

Gezien de stellingname van Powell en Kugler kijkt Van der Meer vooral naar enkele Fed-sprekers van vandaag.

De euro noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 1,0861 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8579 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,2660 dollar.