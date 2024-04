BAM uitblinker op lichtgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 884,80 punten.

"Beter dan verwachte Amerikaanse macrocijfers en een oplopende olieprijs hebben blijkbaar het inflatiespook weer tevoorschijn doen komen, met oplopende rentes en twijfel over renteverlagingen door de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank tot gevolg", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Wiersma noemde die zorgen "onzin".

"De groei trekt wat aan en is op basis van de meeste macrocijfers beter dan verwacht, maar de desinflatietrend is geenszins gebroken." Dit beeld schetste Fed-voorzitter Jerome Powell woensdagavond ook. Indicatoren wijzen op een terugkeer van de inflatie naar 2 procent op termijn, zei Powell. Hij bevestigde dat er ruimte is voor renteverlagingen dit jaar.

"Vooral de opmerkingen van Powell dat de sterker dan verwachte inflatiecijfers in januari en februari het beleid niet doen veranderen, was genoeg om de beurzen hoger te zetten", aldus analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank.

"Het geloof dat er toch echt renteverlagingen in de VS zullen komen, steunt het sentiment vandaag", concludeerde Wiersma.

De dienstensector in de eurozone is in maart in een hoger tempo gegroeid, zo bleek vanochtend. Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, zag "eindelijk wat goed nieuws". De econoom wees erop dat de loongroei groter is dan de inflatie, wat de koopkracht van huishoudens doet stijgen. Daardoor zijn mensen meer bereid om buiten de deur te eten, te reizen en hun geld te spenderen aan andere diensten, aldus De la Rubia. "In de dienstensector is niet gestopt met het aannemen van nieuwe mensen, ondanks de tijdelijke zwakte in de economie."

De producentenprijzen in de eurozone zijn in februari opnieuw gedaald, met 1,0 procent op maandbasis en 8,3 procent op jaarbasis. Die dalingen waren vooral te danken aan de lagere energieprijzen.

Vanmiddag krijgen beleggers nog cijfers over de wekelijkse steunaanvragen en de Amerikaanse handelsbalans. Ook staan de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB op de rol.

Het muntpaar euro/dollar 1,0856. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen ASR Nederland en Besi aan kop met winsten tot 1,3 procent. IMCD was met 1,9 procent de grootste daler op 156,60 euro. Volgens een bron van ABM Financial News zou een grote aandeelhouder van IMCD 2,1 miljoen aandelen aanbieden tegen een prijs van 149,50 euro per aandeel.

In de AMX won AMG 7,8 procent. AMG neemt deel aan een nieuw opgericht platform voor nucleaire energie, opererend onder de naam NewMox SAS. Alfen verloor 1,7 procent.

In de AScX won bouwer BAM 10,2 procent. ABN AMRO Oddo plakte een Outperform advies op het aandeel, terwijl het koersdoel werd verhoogd van 2,50 naar 5,70 euro. Het risicoprofiel van de bouwer is in de afgelopen drie jaar flink verbeterd, aldus analist Martijn den drijver, terwijl de EBITDA-marges in lijn komen met die van Europese sectorgenoten.

NX Filtration verloor opnieuw 4,2 procent, nadat het op woensdag al 4,4 procent inleverde zonder direct aanwijsbare reden.

Pennystock DGB won 7 procent, nadat het meldde het jaar goed te zijn begonnen.