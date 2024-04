Pluk aandelen IMCD in de verkoop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Een aandeelhouder van IMCD wil 2,1 miljoen aandelen verkopen tegen een prijs van 149,50 euro per aandeel. Dit meldde ABM Financial News donderdag op basis van een bron. Het is onduidelijk welke aandeelhouder zijn stukken verkoopt. Met de verkoop is ongeveer 314 miljoen euro gemoeid. IMCD was vanochtend nog niet bereikbaar voor commentaar. Het aandeel IMCD koerste donderdagochtend 1,6 procent lager op 157,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.