CEO Disney zet activistische aandeelhouder buitenspel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het is de activistische aandeelhouder Nelson Peltz woensdagavond niet gelukt om tijdens een cruciale aandeelhoudersvergadering in te breken in het Disney-bestuur. CEO Bob Iger stak hier met succes een stokje voor. Disney liet woensdag weten dat aandeelhouders met "substantiële marge" akkoord gingen met de door het bedrijf aangedragen bestuurders. Dit betekent dat er geen plek is voor Peltz. Op één bestuurder na, haalde Iger zelf alle bestuurders binnen. De topman verwacht dan ook dat alle neuzen dezelfde kant op staan bij het herstructureren van Disney en het aanpakken van de uitdaging om de streamingdienst winstgevend te maken. "Met de aandeelhoudersvergadering nu achter de rug, kunnen we ons volledig richten op groei en waarde creëren voor onze aandeelhouders", aldus Iger in een toelichting. Het aandeel Disney verloor woensdag 3,1 procent van zijn waarde. In de handel nabeurs daalde het aandeel nog eens 0,5 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.