AEX vermoedelijk nipt hoger van start

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,1 procent in het groen. Donderdag wist de AEX dankzij onder meer de halfgeleiders en UMG met een winst van 0,3 procent op 884,05 punten op slotbasis zijn recordstand aan te scherpen. Eerder op de dag lieten de beurzen nog een verdeeld beeld zien, vanwege twijfels over renteverlagingen en de aanhoudend hoge inflatie, maar dalende inflatiecijfers in de eurozone en overtuigende Amerikaanse macrocijfers gaven het sentiment in Europa een duwtje in de rug. Woensdag gaven sterke banencijfers van loonstrookjesverwerker ADP de Fed wel minder reden om de rente snel te verlagen. Er kwamen in maart 184.000 banen bij, waar gerekend werd op 155.000. Het rapport van ADP wordt beschouwd als een voorbode van het officiële banenrapport dat vrijdagmiddag wordt vrijgegeven, en dat wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer. "We verwachten niet dat het gepast zal zijn om de rente te verlagen totdat we meer vertrouwen hebben dat de inflatie duurzaam richting de 2 procent daalt", zei Powell woensdagavond tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Stanford University. Op Wall Street laveerden beleggers tussen hoop, met cijfers die wijzen op een robuuste Amerikaanse economie, en vrees voor een uitstel van renteverlagingen. De hoofdindices hadden woensdagavond dan ook moeite om richting te kiezen en sloten vrijwel onveranderd. Azië, olie en goud De beurzen in Tokio, Seoel en Sydney wonnen vanochtend respectievelijk 1,0 procent, 1,1 procent en 0,5 procent. De beurzen in Hongkong, Shanghai en Taiwan bleven gesloten vanwege een feestdag. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend 0,3 procent hoger op 85,69 dollar per vat, ofwel het hoogste niveau sinds oktober 2023. De vrees voor een escalerend conflict in het Midden-Oosten laaide op, nadat Teheran represailles aankondigde voor een aanval door Israël op een Iraanse ambassade in Syrië, waarbij een hoge generaal om het leven kwam. De olieprijs was eerder al opgestuwd door Oekraïense aanvallen op Russische energie-infrastructuur, waardoor de raffinagecapaciteit van Rusland onder druk staat. "Geopolitiek is kortom de drijvende kracht voor de energiemarkten op dit moment, en totdat de spanningen afnemen en de aanvallen stoppen, of tenminste vertragen, zal de olieprijs een angstpremie bevatten", schreven analisten van Sevens Report. De goudprijs zette daarnaast vanochtend zijn opmars voort en scherpte zijn recordstand aan met een stijging van 0,3 procent tot 2.265,73 dollar per troy ounce, na onder meer de uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell. Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen. Ook staan de inkoopmanagersindices voor de Europese dienstensector op het menu. Bedrijfsnieuws Azerion heeft een akkoord bereikt over een kredietfaciliteit van 15 miljoen euro, met onder meer Citibank Europe. De voorwaarden van de nieuwe kredietfaciliteit zijn volgens Azerion marktconform. DGB heeft naar eigen zeggen een sterke jaarstart achter de rug, profiterend van een solide markt voor CO2-certificaten. Slotstanden Wall Street De S&P 500-index sloot woensdag 0,1 procent hoger op 5.211,49 punten, de Dow Jones-index daalde 0,1 procent tot 39.127,14 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 0,2 procent meer waard op 16.277,46 punten. Bron: ABM Financial News

