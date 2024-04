Azerion sluit kredietfaciliteit af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Azerion

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft een akkoord bereikt over een kredietfaciliteit van 15 miljoen euro, met onder meer Citibank Europe. Dit maakte de onderneming donderdagochtend bekend. De faciliteit is bedoeld voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder werkkapitaal en overnames. De voorwaarden van de nieuwe kredietfaciliteit zijn volgens Azerion marktconform. Het aandeel Azerion sloot woensdag op 1,70 euro. Bron: ABM Financial News

