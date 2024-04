Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet, in afwachting van de inkoopmanagersindices voor de Europese dienstensector en de producentenprijzen.

IG Markets voorziet een openingswinst van 14 punten voor de Duitse DAX, een plus van 10 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 13 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten woensdag hoger na dalende inflatiecijfers in de eurozone, bij een aanhoudend sterke Amerikaanse economie.

Eerder op de dag lieten de beurzen nog een verdeeld beeld zien, vanwege twijfels over renteverlagingen en de aanhoudend hoge inflatie.

De aandelenmarkten twijfelen met name of de dalende Amerikaanse inflatietrend doorzet, zodat de Fed de rente kan gaan verlagen. Fed-voorzitter Jerome Powell hintte vrijdag nog dat de rente voorlopig niet omlaag gaat.

De ECB krijgt echter steeds meer ruimte om de rente te verlagen, want de inflatie in de eurozone bleek woensdag te zijn gedaald naar 2,4 procent in maart. Ook de kerninflatie daalde. Beide voorlopige cijfers vielen lager uit dan verwacht. De ECB streeft naar een inflatie van 2,0 procent.

's Middags volgden inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse dienstensector die wezen op aanhoudende groei in maart.

En ook de Amerikaanse werkgelegenheid blijft het goed doen. Volgens loonstrookjesverwerker ADP kwamen er in maart 184.000 banen bij, circa 30.000 meer dan verwacht. En de salarissen bleven stijgen. Dat is volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank geen goed nieuws voor de Fed om de inflatie onder controle te krijgen.

Powell presenteert woensdagavond aan het begin van de avond de economische verwachtingen van de Fed.

De euro sterkte aan. Volgens Pimco zou de relatief sterke Amerikaanse economie de dollar juist moeten laten stijgen ten opzichte van Europese munten, zoals de euro, de Zwitserse frank en de Zweedse kroon.

Bedrijfsnieuws

Autofabrikanten BMW en Porsche blonken uit met winsten van 4,9 en 3,3 procent. Ook Volkswagen steeg ruim 2 procent. De Franse rivaal Stellantis leverde juist 1,8 procent in. Bandenfabrikant Continental was een sterke daler met bijna 2 procent koersverlies.

In Parijs wonnen banken Societe Generale en BNP Paribas terrein. UBS sloot hoger in Zürich.

In Amsterdam blonk Universal Music Group uit met een koerswinst van 5,5 procent. Het aandeel kwam in beweging nadat Bloomberg meldde dat muziekstreamer Spotify de prijzen gaat verhogen. Recent breidden UMG en Spotify hun samenwerking nog uit.

Het Deense Genmab wil voor 1,8 miljard dollar ProfoundBio inlijven. Dit geeft Genmab rechten op een een portefeuille van kandidaten voor een nieuwe type medicijn dat antistoffen in het menselijk lichaam gebruikt om de werkzame stoffen naar tumoren te brengen. Genmab sloot circa 2 procent lager.

Euro STOXX 50 5.069,25 (+0,54%)

STOXX Europe 600 510,02 (+0,29%)

DAX 18.367,72 (+0,46%)

CAC 40 8.153,23 (+0,29%)

FTSE 100 7.937,44 (+0,03%)

SMI 11.616,87 (+0,19%)

AEX 884,05 (+0,30%)

BEL 20 3.850,20 (+0,53%)

FTSE MIB 34.480,87 (+0,45%)

IBEX 35 11.032,30 (+0,52%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag licht hoger.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten woensdag verdeeld, na uitspraken van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve.

Powell wees in een toespraak in Stanford op een aanhoudende solide economische groei in de Verenigde Staten, een sterke arbeidsmarkt en een inflatie die met horten en stoten daalt. Hij zei dat de risico's van een te vroege of een te late renteverlaging meer in evenwicht komen.

Het herstel van de aanbodkant na de pandemie was een niet typische "externe kracht", stelde Powell, waardoor de manier waarop hogere rente de vraag en de groei beperkt tijdelijk veranderd is.

Toch wijzen indicatoren op een terugkeer van de inflatie naar 2 procent op termijn, zei Powell.

Vrijdag zei Powell dat de inflatiecijfers voor februari geen verrassing opleverden. Collega-beleidsmaker Raphael Bostic van de Atlanta Fed zei dat de Fed pas in het vierde kwartaal de rente moet verlagen.

Woensdag gaven sterke banencijfers van loonstrookjesverwerker ADP de Fed minder reden om de rente snel te verlagen. Er kwamen 184.000 banen bij, waar gerekend werd op 155.000. Het cijfer voor voorgaande maand werd opwaarts bijgesteld van 140.000 naar 155.000.

Na een zwakke start van het kwartaal voor aandelen lijken beleggers klaar te staan om de dip te kopen, zo volgens analisten van Citi. De koersen kunnen dan snel herstellen.

Bedrijfsnieuws

Intel daalde 8,2 procent. De foundry-tak van de chipfabrikant zag vorig jaar het verlies oplopen tot 7 miljard, van 5,2 miljard dollar in 2022. De operationele marges zouden positief moeten worden "halverwege nu en 2030", aldus de chipgigant.

Tesla steeg 1 procent ondanks een negatief rapport van analist Emmanuel Rosner van Deutsche Bank. De afnemende vraag vergroot het probleem dat Tesla heeft met grote voorraden, denkt de analist. Dinsdag verloor het aandeel bijna 5 procent, op tegenvallende verkoopcijfers.

Nvidia sloot 0,5 procent lager, na schommelende koersen. Het bedrijf betrekt zijn chips van Taiwan Semiconductor, dat het werk moest stilleggen na een sterke aardbeving in Taiwan. Het aandeel van TSMC steeg echter weer.

Acuity Brands zag de kwartaalomzet licht dalen, maar het operationeel resultaat oplopen, meldde de Amerikaanse sectorgenoot van de verlichtingsspecialist Signify. Het aandeel sloot 1 procent lager.

Disney verloor ruim 3 procent. Het entertainmentbedrijf ligt in de clinch intern met miljardair en aandeelhouder Nelson Peltz, die twee zetels in het bestuur opeist. CEO Bob Iger wil hem niet in het bestuur hebben terwijl hij Disney herstructureert. Tijdens de jaarvergadering kozen aandeelhouders woensdag partij voor Iger. Peltz krijgt geen bestuurszetel.

S&P 500 index 5.211,49 (+0,11%)

Dow Jones index 39.127,14 (-0,11%)

Nasdaq Composite 16.277,46 (+0,23%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overtuigend hoger. Onder meer de Japanse en Zuid-Koreaanse beurzen vonden de weg omhoog. De beurzen in Hongkong en Shanghai houden de deuren gesloten in verband met een Chinese feestdag.

Nikkei 225 40.039,49 (+1,5%)

Shanghai Composite 3.069,30 (slotstand woensdag)

Hang Seng 16.725,10 (slotstand woensdag)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0844. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0833 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0835 op de borden.

USD/JPY Yen 151,68

EUR/USD Euro 1,0844

EUR/JPY Yen 164,47

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - Februari (eur)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Conagra Brands - Cijfers derde kwartaal (VS)