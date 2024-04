Wall Street wint Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag hoger na uitspraken van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. De S&P500-index steeg 0,4 procent, de Dow Jones-index klom 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq werd 0,5 procent meer waard. Nvidia herstelde van een aanvankelijk koersverlies, nadat partner Taiwan Semiconductor de gevolgen van een aardbeving in Taiwan afschudde. Ook het aandeel Tesla weerde zich tegen negatieve analistenrapporten. Fed-voorzitter Powell wees in Stanford op aanhoudende solide economische groei, een sterke arbeidsmarkt en een inflatie die met horten en stoten daalt en zei dat de risico's van een te vroege of een te late renteverlaging meer in evenwicht komen. Maandag zei Powell dat de inflatiecijfers voor februari geen verrassing opleverden. Collega-beleidsmaker Raphael Bostic van de Atlanta Fed zei dat de Fed pas in het vierde kwartaal de rente moet verlagen. Woensdag gaven sterke banencijfers van loonstrookjesverwerker ADP de Fed minder reden om de rente snel te verlagen. Er kwamen 184.000 banen bij, waar gerekend werd op 155.000. Het cijfer voor voorgaande maand werd opwaarts bijgesteld van 140.000 naar 155.000. Na een zwakke start van het kwartaal voor aandelen lijken beleggers klaar te staan om de dip te kopen, zo volgens analisten van Citi. De koersen kunnen dan snel herstellen. De euro/dollar zat in de lift en noteerde op 1,0835. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er nog 1,0768 op de borden. Bedrijfsnieuws Intel daalde 7,4 procent. De foundry-tak zag vorig jaar het verlies oplopen tot 7 miljard, van 5,2 miljard dollar in 2022. De operationele marges zouden positief moeten worden "halverwege nu en 2030", aldus de chipgigant. Tesla steeg 1 procent ondanks een negatief rapport van analist Emmanuel Rosner van Deutsche Bank. De afnemende vraag vergroot het probleem dat Tesla heeft met grote voorraden, denkt de analist. Dinsdag verloor het aandeel bijna 5 procent, op tegenvallende verkoopcijfers. Nvidia steeg licht, na schommelende koersen. Het bedrijf betrekt zijn chips van Taiwan Semiconductor, dat het werk moest stilleggen na een sterke aardbeving in Taiwan. Het aandeel van TSMC steeg echter weer. Acuity Brands zag de kwartaalomzet licht dalen, maar het operationeel resultaat oplopen, meldde de Amerikaanse sectorgenoot van de verlichtingsspecialist Signify. Het aandeel opende eerst hoger maar noteerde 0,2 procent lager. Disney verloor ruim 2 procent. Het entertainmentbedrijf ligt in de clinch intern met miljardair en aandeelhouder Nelson Peltz, die twee zetels in het bestuur opeist. CEO Bob Iger wil hem niet in het bestuur hebben terwijl hij Disney herstructureert. De jaarvergadering moet woensdag uitkomst bieden. Bron: ABM Financial News

