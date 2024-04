Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, na verder dalende inflatiecijfers in de eurozone, afgezet tegen een aanhoudend sterke Amerikaanse economie. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent hoger op 510,02 punten. De Duitse DAX steeg 0,5 procent naar 18.367,72 punten. De Franse CAC 40 klom 0,3 procent tot 8.153,23 punten. De Britse FTSE sloot vlak op 7.973,44 punten. Eerder op de dag lieten de beurzen nog een verdeeld beeld zien, vanwege twijfels over renteverlagingen en de aanhoudend hoge inflatie. De aandelenmarkten twijfelen met name of de dalende Amerikaanse inflatietrend doorzet, zodat de Fed de rente kan gaan verlagen. Fed-voorzitter Jerome Powell hintte vrijdag nog dat de rente voorlopig niet omlaag gaat. De ECB krijgt echter steeds meer ruimte om de rente te verlagen, want de inflatie in de eurozone bleek woensdag te zijn gedaald naar 2,4 procent in maart. Ook de kerninflatie daalde. Beide voorlopige cijfers vielen lager uit dan verwacht. De ECB streeft naar een inflatie van 2,0 procent. 's Middags volgden inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse dienstensector die wezen op aanhoudende groei in maart. En ook de Amerikaanse werkgelegenheid blijft het goed doen. Volgens loonstrookjesverwerker ADP kwamen er in maart 184.000 banen bij, circa 30.000 meer dan verwacht. En de salarissen bleven stijgen. Dat is volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank geen goed nieuws voor de Fed om de inflatie onder controle te krijgen. Powell presenteert woensdagavond aan het begin van de avond de economische verwachtingen van de Fed. Olie werd duurder. Voor een juni-future Brent werd 89,66 dollar betaald, een stijging van 0,8 procent. De euro/dollar zat in de lift en stond op 1,0825. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er nog 1,0768 op de borden. Volgens Pimco zou de relatief sterke Amerikaanse economie de dollar juist moeten laten stijgen ten opzichte van Europese munten, zoals de euro, de Zwitserse frank en de Zweedse kroon. Bedrijfsnieuws Autofabrikanten BMW en Porsche blonken uit met winsten van 4,9 en 3,3 procent. Ook Volkswagen steeg ruim 2 procent. De Franse rivaal Stellantis leverde juist 1,8 procent in. Bandenfabrikant Continental was een sterke daler met bijna 2 procent koersverlies. Luxe-producenten LVMH en Pernod Ricard eindigden in het rood, maar Hermes sloot juist hoger. In Parijs wonnen banken Societe Generale en BNP Paribas terrein. UBS sloot hoger in Zürich. Chipfabrikanten Infineon en toeleverancier ASML sloten ook hoger. In Amsterdam blonk Universal Music Group uit met een koerswinst van 5,5 procent. Het aandeel kwam in beweging nadat Bloomberg meldde dat muziekstreamer Spotify de prijzen gaat verhogen. Recent breidden UMG en Spotify hun samenwerking nog uit. Het Deense Genmab wil voor 1,8 miljard dollar ProfoundBio inlijven. Dit geeft Genmab rechten op een een portefeuille van kandidaten voor een nieuwe type medicijn dat antistoffen in het menselijk lichaam gebruikt om de werkzame stoffen naar tumoren te bengen. Genmab sloot circa 2 procent lager. Tussenstand Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden woensdag hoger. de S&P500 index steeg 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

